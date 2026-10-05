3000 جندي أميركي في إسرائيل تحسباً لتصعيد جديد

خبرني - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، بوجود نحو 3000 جندي أميركي منتشرين حالياً في أنحاء إسرائيل، في وقت تستعد فيه القوات الأميركية لإرسال مزيد من القوات والطائرات خلال الأسابيع المقبلة تحسباً لاحتمال تصعيد جديد في الشرق الأوسط.

وبحسب تقرير لموقع "واللا" الإسرائيلي، نقلاً عن مصادر أمنية، يتولى الجنود الأميركيون مهام متنوعة تشمل تشغيل منظومات الدفاع الجوي، إلى جانب طيارين وأطقم دعم ووحدات لوجستية وعناصر قيادة وأركان.

وأوضح التقرير أن الجيش الأميركي يجري خلال الأسابيع الأخيرة عملية تبديل لقواته الموجودة في إسرائيل، مشيراً إلى أن هذه التحركات تندرج في جانب منها ضمن عمليات التناوب الروتينية مع انتهاء فترات انتشار الوحدات الموجودة حالياً.

إلا أن المصادر التي تحدث إليها الموقع قالت إن الأسابيع المقبلة ستشهد إضافة قوات وطائرات عسكرية أميركية، في إطار الاستعداد لاحتمال حدوث تصعيد إقليمي.



مخاوف من تصعيد مع إيران

وفي موازاة التعزيزات، تحدث التقرير عن استعدادات داخل الجيش الإسرائيلي لاحتمال اندلاع مواجهة جديدة مع إيران، في ظل تقديرات إسرائيلية بأن الضغوط الاقتصادية والعقوبات الأميركية تزيد الضغوط على طهران.

ونقل "واللا" عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع قوله، إن خصوم إسرائيل يراقبون الانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة، ويدرسون إمكانية تنفيذ هجمات من شأنها التأثير على المشهد الداخلي من دون الانجرار إلى مواجهة واسعة، وفق تقديره.

كما أشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تدهور سريع في المواجهة مع إيران، وأن جانباً من الاستعدادات يركز على السيناريوهات التي قد تتطلب تنفيذ هجمات إسرائيلية واسعة.

وفي هذا السياق، قال الموقع إن التنسيق الوثيق مستمر بين الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، تحسباً لاحتمال إطلاق إيران صواريخ باتجاه إسرائيل أو الأردن.

اتصالات غير مباشرة

ويأتي الحديث عن وجود نحو 3000 جندي أميركي في إسرائيل بينما تواصل واشنطن وطهران اتصالاتهما غير المباشرة، ما يجعل التحركات العسكرية والاستعداد لسيناريوهات التصعيد يسيران بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية.

وبحسب تقرير "واللا"، فإن العدد المذكور يمثل إجمالي القوات الأميركية الموجودة حالياً في أنحاء إسرائيل بمهام مختلفة، وليس 3000 جندي وصلوا حديثاً دفعة واحدة، فيما تتمثل الخطوة الجديدة في توقع وصول قوات وطائرات إضافية خلال الأسابيع المقبلة.