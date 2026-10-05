علامات قد تكشف مشكلات صحية خطيرة

خبرني - تشير الدكتورة يكاترينا أنبيلوغوفا، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، إلى أن تغير لون الأظافر وشكلها قد يكون ناتجا عن أسباب محددة، موضحة المشكلات الصحية التي يمكن أن تشير إليها.

وتقول: "قد تصبح الأظافر في حالات نقص الحديد رقيقة وهشة ومقعرة، وتتخذ شكلا يشبه الملعقة. كما قد تصاحب الهشاشة الشديدة حالات نقص التغذية وأمراض الغدة الدرقية وبعض الأمراض المزمنة. ومع ذلك، فإن مظهر الأظافر وحده لا يسمح بتحديد المشكلة الصحية التي يعاني منها الجسم".

ووفقا لها، قد يرتبط تغير لون أو سمك أو بنية صفيحة الظفر بعدوى موضعية أو إصابة. فعلى سبيل المثال، تُعد البقع البيضاء الصغيرة التي تظهر بعد إجراء عملية تجميل الأظافر أو التعرض لضربة أو غيرها من الإصابات الطفيفة شائعة جدا.

لكن هناك تغيرات نادرة ومميزة، فمثلا قد تظهر الأظافر المستديرة مع تعرج أطراف الأصابع، وهي الحالة المعروفة باسم "أعواد الطبل"، لدى المصابين ببعض أمراض الرئة والقلب.

وتوصي الطبيبة بإيلاء اسمرار الأظافر اهتماما خاصا، موضحة أن ظهور خط مصطبغ، ولا سيما على ظفر واحد، واتساعه تدريجيا أو تغير لونه، يستدعي الخضوع لفحص لدى طبيب أمراض جلدية، إذ إن السبب في حالات نادرة قد يكون ورما ميلانينيا في الظفر.