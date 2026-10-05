جريمة تهز شيكاغو.. طفلة تلقى حتفها طعناً وسط الشارع

خبرني - جريمة بشعة هزت مدينة شيكاغو الأميركية، حيث قُتلت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات بعد تعرضها للطعن عدة مرات أثناء سيرها أمام مجموعة من المحال التجارية في حي تشاثام، وفق الشرطة المحلية.

تفاصيل الهجوم

وقالت شرطة شيكاغو، الأحد، إن الحادث وقع صباح يوم السبت، عندما كانت الطفلة تسير في الحي قبل أن تقترب منها امرأة تحمل أداة حادة لم يُكشف عن نوعها، وتوجه إليها عدة طعنات في الظهر.

فيما طوقت الشرطة بشريطها الأحمر المنطقة المحيطة بموقع الحادث، والتي تضم مطعماً وصالون أظافر ومتجراً، أثناء التحقيقات، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وفاة الطفلة في المستشفى

من جهته، حدد مكتب الطب الشرعي في مقاطعة كوك هوية الضحية بأنها إيدي ماري هيرنانديز شاكون.

وتم نقلها إلى المستشفى عقب الاعتداء، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

القبض على المشتبه بها

من جانبها، نقلت شبكة "دبليو إل إس-تي في" عن شهود عيان أن الطفلة كانت تسير ممسكة بيد امرأة أكبر سناً على الرصيف لحظة وقوع الهجوم.

بينما لم تقدم الشرطة أي معلومات بشأن هوية تلك المرأة أو علاقتها بالضحية.

وأفادت في بيان بأن أشخاصاً كانوا بالقرب من موقع الحادث تمكنوا من احتجاز المهاجمة حتى وصول السلطات. فيما تم نقل المشتبه بها إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات وُصفت بأنها غير مهددة للحياة، قبل أن تُوضع قيد الاحتجاز.

غموض بشأن الدوافع

إلى ذلك لم تكشف السلطات حتى الآن عن أي صلة محتملة بين المشتبه بها والطفلة، كما امتنعت عن توضيح الدافع وراء الهجوم أو الإعلان عن هوية المهاجمة، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية.