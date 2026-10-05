حشرات وزواحف.. إغلاق مطعم شهير بالإسكندرية بعد تسمم 19 شخصاً

خبرني - أغلقت السلطات المصرية، الأحد، مطعماً شهيراً في محافظة الإسكندرية بعد إصابة نحو 19 شخصاً بحالات تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبات من المطعم الواقع بمنطقة سيدي بشر.

أتى ذلك بعد أن تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالإسكندرية بلاغاً يفيد بوصول عدد من المواطنين إلى عدة مستشفيات وهم يعانون من أعراض معوية حادة ونزلات معوية شديدة، عقب تناولهم طعاماً من المطعم.

حملة تفتيش تكشف مخالفات جسيمة

وعقب البلاغ، شنت الجهات المختصة حملة أمنية وتنفيذية لفحص الاشتراطات الصحية والأغذية والمستلزمات الموجودة داخل المطعم.

فيما أسفرت أعمال المعاينة والتفتيش عن رصد مخالفات جسيمة، تمثلت في انتشار حشرات وزواحف داخل مخزن تجهيز المواد الغذائية، إلى جانب تدنٍ واضح في مستوى النظافة العامة وسوء تخزين الأغذية.

إغلاق المطعم والتحفظ على العينات

وعلى إثر تلك المخالفات، أصدرت السلطات قراراً فورياً بإغلاق المطعم والمخزن التابع له بالشمع الأحمر، كما تم التحفظ على عينات من الأغذية وإرسالها إلى المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، لفحصها وتحديد الأسباب الدقيقة وراء حالات التسمم.

في السياق ذاته، جرى تحرير محضر بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة لبدء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مالك المطعم.