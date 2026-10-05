جيسوس يلقي بالكرة في ملعب رونالدو

خبرني - فتح جورجي جيسوس المدير الفني لمنتخب البرتغال الباب أمام عودة كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في نوفمبر بعد مغادرة قائد المنتخب للمعسكر الحالي.

وحسمت البرتغال تأهلها لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز أمام النرويج بهدفين لهدف مساء الأحد.

وترك رونالدو معسكر منتخب البرتغال قبل أيام وأفاد عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيوضح الأمور لاحقا وذلك بعد استبعاده من المشاركة أمام النرويج في الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري الأمم.

وتحدث جيسوس بصراحة عن موقف رونالدو مؤكدا أن مستقبل نجم النصر مع المنتخب لا يزال مفتوحا وأن القرار النهائي بشأن استمراره مع البرتغال يعود إلى اللاعب نفسه.

وقال خورخي جيسوس في تصريحات نشرتها صحيفة "A bola" البرتغالية: "لا أعرف ما الذي سيحدث فبالنسبة لي كل الاحتمالات واردة على رونالدو أن يتخذ قراراً بشأن مستقبله قبل الإعلان عن قائمة البرتغال".

وأضاف: "فإذا كان يمارس اللعب ويرغب في الانضمام للمنتخب الوطني فبإمكانه العودة متى شاء ولم لا؟ لقد كان الأمر مجرد سوء تفاهم وفي رأيي من السهل حله لا مانع لدي في ذلك متى سحل الأمر؟ لا أعرف، سنرى فالمباراة قد انتهت للتو".

وكانت المشاكل قد بدأت عقب المباراة ضد النرويج حيث ظل رونالدو على مقاعد البدلاء طوال اللقاء رغم قيامه بعمليات الإحماء في حين سجل غونسالو راموس هدف الفوز في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1.

وتصاعدت حدة التوتر بين اللاعب وجيسوس بعد ذلك عندما أعلن المدرب أن رونالدو سيغيب أيضا عن التشكيلة الأساسية أمام الدنمارك مشددا على أنه لن يغير قراراته التكتيكية إرضاءً لأي فرد.

وحتى الآن لا تزال الأزمة بعيدة عن الحل إذ تشير التقارير إلى استعداد جيسوس لإجراء محادثات جديدة مع رونالدو في محاولة لإنهاء الخلاف غير أن قائد المنتخب البرتغالي لم يرد بعد على هذه الدعوة.