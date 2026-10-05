بسبب هالاند.. مانشستر سيتي يتعرض لضربة قوية قبل لقاء ليفربول

خبرني - تتوالى الأنباء السيئة على نادي مانشستر سيتي بعد خروج النجم إيرلينغ هالاند مصابا أثناء مشاركته مع منتخب النرويج في مباراته أمام البرتغال ببطولة دوري الأمم الأوروبية مساء الأحد.

والتقى منتخب النرويج مع البرتغال مساء الأحد ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري الأمم الأوروبية في مباراة شهدت هزيمته بهدفين لهدف.

وطلب إيرلينغ هالاند استبداله في مباراة النرويج ضد البرتغال بعد أن شعر بإصابة عضلية وخرج من الملعب وهو يعرج بعد مرور ما يزيد قليلا على ساعة من اللعب.

وتأتي الإصابة التي تعرض لها هالاند لتزيد من متاعب مانشستر سيتي إذ من المقرر أن يعود النادي للمنافسات في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة أمام ليفربول في ملعب "آنفيلد" بالدوري الإنجليزي الممتاز والمقرر خوضها في 11 أكتوبر الجاري بعد انتهاء التوقف الدولي.

ومع ترقب حالة هالاند يفقد مانشستر سيتي خدمات فيل فودين في مواجهة ليفربول القادمة بعد طرده في المباراة أمام مانشستر يونايتد كما تحوم الشكوك حول مشاركة نيكو أوريلي الذي غادر معسكر إنجلترا بسبب الإصابة.

إلى جانب ذلك تمت إدانة مانشستر سيتي بالفعل في 114 تهمة من أصل 115 وجهتها إليه لجنة مستقلة تتعلق بمخالفة لوائح اللعب المالي النظيف وانتهاكات قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز.