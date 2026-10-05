النفط يصعد بعد هجوم حوثي على منشآت لأرامكو

خبرني - ارتفعت أسعار النفط الاثنين، بعد أن أعلن الحوثيون في اليمن شن هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في الرياض ومنطقة خريص، مما أثار مخاوف بشأن عمليات الإنتاج لدى أكبر مصدر للنفط في المنطقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا بما يعادل 0.79% إلى 103.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 22:02 بتوقيت غرينتش، في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 91.57 دولار للبرميل، بزيادة 46 سنتا أو 0.50%.

وفي السياق الميداني، أعلنت القوات الحكومية اليمنية، بدء معركة التحرير واستعادة المؤسسات وإنهاء الانقلاب، وفق بيان للمتحدث العسكري باسم القوات الحكومية.

وقال المتحدث، إن المعركة تمثل "جسرا لإعادة بلدنا إلى حاضنته العربية وعمقه الاستراتيجي".

وثمّن موقف تحالف دعم الشرعية الذي قال إنه يخدم مصالح اليمن، مؤكدا أن القوات الحكومية تتقدم بثبات نحو معاقل "الإرهاب الحوثي المتمرد".

وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي الأحد، بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي اليمن، وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني، مؤكداً الانتقال من مرحلة الاستعداد والتهيئة، إلى مرحلة التحرير بعد استنفاد كل فرص التهدئة.

وقال العليمي في بيان للشعب اليمني: "انطلاقاً من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناءً على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات والتدابير اللازمة، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية، وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني".

وفي تموز، انهارت هدنة أبرمت عام 2022 بين الحوثيين والحكومة اليمنية، بعدما اتهم الحوثيون الرياض بقصف مطار صنعاء للحؤول دون هبوط طائرة إيرانية فيه، قبل أن يعلنوا فرض حصار بحري على السعودية ردا على ما يعدّونه حصارا لمناطق سيطرتهم، ويستأنفوا استهداف نواقلها ومنشآتها النفطية.

ووسّع الحوثيون مناطق سيطرتهم على حساب الحكومة المعترف بها دوليا، لتشمل كامل الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر بما في ذلك منطقة مضيق باب المندب الاستراتيجي، الذي اكتسب أهمية متزايدة للرياض لتصدير نفطها، في ظل تقييد إيران للملاحة في مضيق هرمز.

وبدأت الحرب في اليمن في عام 2014 عندما شنّ الحوثيون هجوما واسعا على القوات اليمنية الحكومية وسيطروا على صنعاء، عاصمة اليمن الذي يعدّ من أفقر بلدان العالم. وقادت السعودية منذ عام 2015 تحالفا داعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.