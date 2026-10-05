طقس معتدل الاثنين وانخفاض ملموس وزخات مطرية الثلاثاء

خبرني - يكون الطقس الاثنين، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 27- 17 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 25 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 24- 14، وفي مرتفعات الشراة 23- 12، وفي مناطق البادية 30 - 18 وفي مناطق السهول 27- 17، وفي الأغوار الشمالية 34 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 25، وفي البحر الميت 34 - 24، وفي خليج العقبة 34- 23 درجة مئوية.

وتتأثر المملكة الثلاثاء، بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي؛ حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس ويكون الطقس غائما جزئيًا ولطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتهطل زخات مطر متفرقة في أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، يصحبها الرعد أحيانا، كما يتوقع أن تشهد أجزاء من المناطق الوسطى والشمالية في ساعات الصباح الباكر ولفترة قصيرة زخات متفرقة من المطر، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار في مناطق البادية.

أما الأربعاء، يطرأ ارتفاع قليل في درجات الحرارة؛ ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ الخميس، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، فيما يكون حارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على الارتفاعات المتوسطة والعالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.