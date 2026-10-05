المدفوعات الرقمية تقفز إلى 5.3 مليار دينار

خبرني - قفزت قيمة المدفوعات الرقمية في الأردن بنسبة 28 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك".

وأظهرت البيانات أن نظام الدفع الرقمي الفوري للمحافظ الإلكترونية "جوموبي" سجل مستوى 5.3 مليار دينار في أول 8 أشهر من العام الحالي مقارنة مع 4.14 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الغد.

وتشهد منظومة الدفع الرقمي في الأردن تحولا جذريا يعكس تسارع وتيرة الاعتماد على الحلول الذكية والتخلي التدريجي عن التعاملات النقدية التقليدية "الكاش".

وأوضحت البيانات الرسمية أن التطور لم يقتصر على القيم المالية فحسب، بل امتد ليعكس كثافة الاستخدام والاعتماد اليومي؛ إذ قفز عدد الحركات المنفذة عبر النظام ليصل إلى 113 مليون حركة منذ بداية العام وحتى نهاية آب (أغسطس)، مقارنة بـ 62 مليون حركة فقط سجلت في نفس الفترة من العام الماضي.

ويمثل هذا التطور نموا قياسيا في وتيرة العمليات بنسبة 82.26 %، وبصافي زيادة تجاوزت 51 مليون حركة إضافية، مما يؤكد بوضوح أن انخفاض متوسط قيمة الحركة الواحدة واعتماد المواطنين المتزايد على المحافظ في معاملاتهم اليومية البسيطة والمشتريات الصغيرة.

ولم تعد المحافظ الإلكترونية مقتصرة على فئة محددة وفقا لبيانات "جوباك"، بل شكلت مجتمعا ماليا تجاوز حاجز 3 ملايين مستخدم بنهاية آب (أغسطس) الماضي.