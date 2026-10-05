تراجع حاد في مبيعات سيارات جنرال موتورز الكهربائية

خبرني - تراجعت مبيعات شركة "جنرال موتورز" في الولايات المتحدة بنسبة 5.5% خلال الربع الثالث من العام، متأثرة بانخفاض الطلب على السيارات الجديدة، ولا سيما الطرازات الكهربائية، في ظل ارتفاع أسعار البنزين وانتهاء الحوافز الفدرالية المخصصة لشراء السيارات الكهربائية.

وأعلنت الشركة بيع 670 ألفا و974 سيارة خلال الربع الثالث، مقارنة بـ710 آلاف و347 خلال الفترة نفسها من عام 2025، فيما انخفضت مبيعاتها خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 6.4% إلى نحو 2.01 مليون سيارة.

تراجع حاد

وسجلت السيارات الكهربائية بالكامل التابعة لـ"جنرال موتورز" انخفاضات حادة في المبيعات، بعد أن كانت الشركة قد حققت مستويات قياسية خلال العام الماضي.

وجاءت سيارة "شيفروليه إكوينوكس إي في" في مقدمة الطرازات الأكثر تضررا، إذ تراجعت مبيعاتها بنسبة 92.4% خلال الربع الثالث، لتصل إلى 1905 سيارات فقط، مقارنة بعدد 25 ألفا و85 في الربع الثالث من 2025. وعلى أساس الأشهر التسعة الأولى، انخفضت مبيعات الطراز بنسبة 65.6% إلى 18 ألفا و154 سيارة.

كما هبطت مبيعات "شيفروليه بليزر إي في" بنسبة 84.4% إلى 1261 سيارة، بينما تراجعت مبيعات "شيفروليه سيلفرادو إي في" بنسبة 58% إلى 1655 سيارة خلال الربع الثالث. ومنذ بداية العام، بلغت مبيعات "شيفروليه سيلفرادو إي في" نحو 5327 سيارة، بانخفاض 43.2% على أساس سنوي.

كاديلاك في صدارة المتضررين

وشهدت علامة كاديلاك تراجعا ملحوظا، إذ انخفض إجمالي مبيعاتها خلال الربع الثالث بنسبة 30% إلى 32 ألفا و650 سيارة.

وتراجعت مبيعات "طرازي كاديلاك إسكاليد آي كيو" و"إسكاليد آي كيو إل" بنسبة 29.2% إلى 1604 سيارات، بينما انخفضت مبيعات "كاديلاك ليريك" بنسبة 50.2% إلى 3617 سيارة.

كما تراجعت مبيعات "أوبتيك" بنسبة 6.9% إلى 4550 سيارة، و"فيستيك" 34.1% إلى 2587 سيارة.

شيفروليه و"جي إم سي" تتأثران

انخفضت مبيعات شيفروليه بنسبة 4.6% خلال الربع الثالث إلى 437 ألفا و321 سيارة، مع تسجيل تراجعات حادة في عدد من الطرازات الكهربائية.

كما تراجعت مبيعات شاحنات "برايت دروب" 400 و600 بنسبة 43.6% إلى 1344 سيارة، في وقت كانت الشركة قد أوقفت فيه إنتاجهما.

وفي علامة "جي إم سي" انخفضت مبيعات سيارات "هامر إي في" بنسختيها الرياضية والشاحنة بنسبة 72.9% إلى 1423 سيارة، فيما تراجعت مبيعات "سييرا إي في" بنسبة 50.8% إلى 1661 سيارة.

وبشكل عام، انخفضت مبيعات "جي إم سي" بنسبة 4.7% إلى 157 ألفا و103 سيارات خلال الربع الثالث.

ورغم التراجع الإجمالي، سجلت بعض طرازات "جنرال موتورز" نموا في المبيعات.

وارتفعت مبيعات "بويك إنكليف" بنسبة 3.4%، و"إنكور جي إكس" (Encore GX) بنسبة 5.4%، و"إنفستا" (Envista) بنسبة 18.4%. كما زادت مبيعات "كاديلاك سي تي 5″ بنسبة 4.1%، و"شيفروليه كولورادو" بنسبة 2.4%.

وسجلت "شيفروليه" نموا قويا بلغت نسبته 28.5%، بينما قفزت مبيعات "شيفروليه تريل بليزر" 51.1%.

وفي "جي إم سي" ارتفعت مبيعات "أكاديا" بنسبة 7.7%، و"كانيون" 17.9%، و"سييرا إل دي" 2.9%، في حين زادت مبيعات "يوكون" بنسبة 8%.

وتأتي هذه النتائج في وقت يواجه فيه سوق السيارات الكهربائية بالولايات المتحدة ضغوطا متزايدة، بعد انتهاء الحافز الضريبي الفدرالي الذي كان يمنح المستهلكين خصما يصل إلى 7500 دولار عند شراء سيارة كهربائية، مما أدى إلى تراجع الطلب مقارنة بالمستويات القياسية المسجلة خلال العام السابق.