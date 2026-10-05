قبيل كلاسيكو الارض .. برشلونة يسحق ريال مدريد بسباعية في نسخة السيدات - فيديو

خبرني - أمطر برشلونة شباك ضيفه وغريمه ريال مدريد بسبعة أهداف في كلاسيكو الدور الأول من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم للسيدات الأحد.

أنهى الفريق الكتالوني الشوط الأول متقدما على ضيفه بخمسة أهداف، منها رباعية لكلاوديا بينا "سوبر هاتريك" في الدقائق 4 و28 و32 و45، وهدف لزميلتها كارولين غراهام هانسن في الدقيقة 33.