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قبيل كلاسيكو الارض .. برشلونة يسحق ريال مدريد بسباعية في نسخة السيدات - فيديو

  • 05 أكتوبر 2026
  • 01:58
قبيل كلاسيكو الارض برشلونة يسحق ريال مدريد بسباعية في نسخة السيدات فيديو

خبرني  - أمطر برشلونة شباك ضيفه وغريمه ريال مدريد بسبعة أهداف في كلاسيكو الدور الأول من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم للسيدات الأحد.

أنهى الفريق الكتالوني الشوط الأول متقدما على ضيفه بخمسة أهداف، منها رباعية لكلاوديا بينا "سوبر هاتريك" في الدقائق 4 و28 و32 و45، وهدف لزميلتها كارولين غراهام هانسن في الدقيقة 33.

وبعد مرور 10 دقائق من الشوط الثاني أضافت إيفا بايور الهدف السادس، واختتمت سيدني شيرتنليب مهرجان الأهداف في الدقيقة 88.

 

بهذا الفوز الكاسح يتربع برشلونة حامل لقب دوري أبطال أوروبا على صدارة الترتيب في جدول الدوري منفردا برصيد 18 نقطة، ومحققا العلامة الكاملة بفوز سادس على التوالي.

وأثبتت سيدات البارسا أيضا التفوق الكاسح على باقي المنافسين في ظل امتلاك الفريق أقوى هجوم بتسجيله 28 هدفا وأقوى دفاع باستقباله هدفين فقط. في المقابل، تجمد رصيد ريال مدريد عند 13 نقطة في المركز الثاني.

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