سقوط جديد.. ألمانيا تواصل المعاناة رغم قدوم كلوب!

خبرني - واصل المنتخب الألماني مسلسل نتائجه المتذبذبة، بعدما اكتفى بتعادل سلبي جديد أمام اليونان، ليواصل إهدار النقاط في دوري الأمم الأوروبية، رغم التغيير الفني الكبير الذي شهده الفريق مع تولي يورجن كلوب مهمة المدير الفني عقب نهائيات كأس العالم.

وفشل المنتخب الألماني في استغلال مواجهته أمام اليونان لتحقيق انتصار جديد، ليخسر نقطتين في مشواره بالبطولة أمام المنافس نفسه، بعدما كان قد سقط أمامه أيضًا في الجولة الثانية بنتيجة 0-1، في نتيجة زادت من علامات الاستفهام حول مستوى الماكينات خلال الفترة الحالية.

ولم تكن مواجهة اليونان هي التعثر الوحيد لألمانيا في النسخة الحالية من دوري الأمم، إذ بدأ الفريق مشواره بالتعادل مع هولندا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى، قبل أن يحقق انتصاره الوحيد حتى الآن أمام صربيا في الجولة الماضية، عندما تفوق بهدفين دون رد.

وبذلك، حقق المنتخب الألماني انتصارًا واحدًا فقط خلال مشواره الحالي في دوري الأمم، مقابل تعادلين وهزيمة، ليواصل فقدان النقاط بصورة متكررة، بعدما كان يأمل في استعادة الاستقرار والعودة بقوة إلى المنافسة تحت قيادة كلوب.

وكانت آمال الجماهير الألمانية قد ارتفعت مع وصول كلوب إلى القيادة الفنية، خاصة مع خبرته الكبيرة وقدرته على بناء فرق تنافسية، لكن النتائج حتى الآن لم تعكس التغيير المنتظر، إذ لا تزال معاناة المنتخب مستمرة، سواء على مستوى تحقيق الانتصارات أو الحفاظ على الثبات من مباراة إلى أخرى.

ويزيد التعادل أمام اليونان من الضغوط على كلوب ولاعبي المنتخب الألماني، خاصة أن الفريق أهدر فرصة جديدة لتحسين موقفه في المجموعة، ليصبح مطالبًا بتصحيح المسار سريعًا في المباريات المقبلة، إذا أراد إنهاء مشواره في دوري الأمم بصورة أفضل وتقديم صورة مختلفة عن تلك التي ظهر بها حتى الآن.