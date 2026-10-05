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الاحتلال يقتل شخصا في جنوب سورية بحجة محاولة التسلل

  • 05 أكتوبر 2026
  • 00:46
الاحتلال يقتل شخصا في جنوب سورية بحجة محاولة التسلل
الجيش الإسرائيلي توغل في مناطق عدة جنوبي سورية

خبرني  -  قال جيش الاحتلال ، انه قتل مشتبها به حاول التسلل إلى أحد مواقعه في المنطقة الأمنية جنوب سورية.

جاء ذلك ، في وقت شرعت فيه قوات الاحتلال بعمليات تجريف واسعة بالقرب من قرية العشة في ريف القنيطرة الجنوبي، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأوضحت "سانا" أن آليات وجرافات عسكرية تابعة للقوات الإسرائيلية شرعت في أعمال التجريف بهدف استكمال ما يُعرف بخط "سوفا 53"، وهو عبارة عن ساتر ترابي يمتد في المنطقة.

وأشار إلى أن أكثر من 7 جرافات وآليات عسكرية توغلت في المنطقة الممتدة جنوب غرب بلدة الرفيد، واستكملت حفر خندق عميق يمتد بالقرب من خط الفصل داخل الأراضي السورية.

ولفتت وكالة الأنباء السورية، إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت طائرات مسيرة لمراقبة وملاحقة تحركات الوفود الصحفية التي دخلت المنطقة، في محاولة لمنعها من توثيق أعمال الحفر والتجريف الجارية.

 

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