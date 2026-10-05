صعود معظم بورصات الخليج مع تراجع توقعات رفع الفائدة

خبرني - اختتمت معظم بورصات الخليج تعاملات الأحد على ارتفاع، إذ تقدم المؤشر السعودي بدعم من استقرار أسعار النفط وتراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية بالإضافة إلى إقبال المستثمرين من جديد على المخاطرة بعد موجة البيع المكثفة التي شهدتها الأسواق في الآونة الأخيرة.

وانتعش المؤشر السعودي، بعد تكبده خسائر على مدار خمسة أسابيع متتالية، بنسبة 1.1 بالمئة، مدفوعا بارتفاع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.7 بالمئة.

وصعد سهم شركة أرامكو السعودية للنفط 0.6 بالمئة مدعوما باستقرار أسعار الخام، وذلك بعد تراجع سعر خام برنت ستة سنتات ليسجل 102.25 دولار للبرميل عند التسوية يوم الجمعة.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في تحالف أوبك+ أشارت في الاجتماع الذي عقدته اليوم الأحد إلى وجود تقلبات شديدة في أسواق النفط العالمية؛ بسبب نقص المعروض.

وتباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل حاد، بزيادة عدد الوظائف غير الزراعية 29 ألف وظيفة فقط في سبتمبر/ أيلول، وهو ما يقل كثيرا عن التوقعات التي كانت تشير إلى 90 ألف وظيفة، في حين جرى تعديل الزيادة المسجلة في أغسطس آب بالخفض من 162 ألف وظيفة إلى 133 ألفا.

وأدت هذه البيانات الضعيفة إلى تراجع التوقعات بشأن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرة أخرى خلال الشهر الحالي، إذ تتوقع الأسواق الآن احتمالا بنسبة 80 بالمئة لتثبيت الفائدة مقارنة مع نسبة 74 بالمئة قبل صدور التقرير.

وتتابع أسواق الخليج التغيرات في توقعات السياسة النقدية في الولايات المتحدة عن كثب في ظل ربط معظم عملات المنطقة بالدولار.

وتراجع المؤشر القطري 0.1 بالمئة، وهبط المؤشر الكويتي 0.3 بالمئة، بينما ارتفع المؤشر البحريني 0.1 بالمئة، وزاد المؤشر العماني واحدا بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.6 بالمئة.