بعد الفوز على النرويج .. جيسوس لرونالدو : الباب مفتوح لعودتك

خبرني - فتح جورجي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، الباب أمام عودة كريستيانو رونالدو إلى صفوف المنتخب، مؤكدًا أن قائد الفريق هو صاحب القرار بشأن مستقبله الدولي، وذلك بعد رحيله عن معسكر البرتغال في كوبنهاجن خلال فترة التوقف الحالية.

وقال جيسوس، عقب الفوز على النرويج (2-1)، والتأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، إن مغادرة رونالدو للمعسكر لم تكن أزمة، واصفًا ما حدث بأنه "سوء فهم" يمكن حله بسهولة، مشيرًا إلى أن جميع الاحتمالات تظل مفتوحة بشأن عودة قائد البرتغال.

وأضاف في تصريحات لقناة: "RTP": "لا أعرف ما سيحدث. بالنسبة لي كل شيء وارد. الأمر متروك لكريس ليقرر مصيره. إذا كان يلعب ويرغب في الانضمام إلى المنتخب في الاستدعاء المقبل، فلماذا لا؟ لا يوجد استياء، كان مجرد سوء فهم، وفي رأيي من السهل حله".

وتابع: "متى سأحل الأمر؟ لا أعلم. انتهت المباراة، وبعدها فقط سنعرف كيف ستسير الأمور"، في رسالة واضحة بأن باب المنتخب لم يُغلق أمام رونالدو، رغم مغادرته المعسكر قبل مواجهة النرويج.

وعلى الجانب الفني، أشاد جيسوس بالبداية المثالية له مع المنتخب البرتغالي، بعدما حقق 4 انتصارات في أول 4 مباريات، مؤكدًا أن الأهم أمام النرويج كان حصد الفوز وضمان التأهل، رغم اعترافه بأن المواجهة لم تكن صعبة مثل مباراة الدنمارك.

وقال المدرب البرتغالي: "4 مباريات، 4 انتصارات. إنها مسيرة ربما لم أكن أتوقعها عندما بدأت، بغض النظر عن مدى إيماني بهذا الفريق"، مشددًا على قوة المنتخب البرتغالي وقدرته على تحقيق أهدافه، قبل انتظار المباراتين الأخيرتين وتحديد قائمة الاستدعاء المقبلة.