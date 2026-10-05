بدون رونالدو.. البرتغال يحقق فوزه الرابع ويحجز مقعده بين الكبار

خبرني - واصل منتخب البرتغال، تألقه في غياب قائده كريستيانو رونالدو، بعدما قلب تأخره أمام النرويج إلى فوز مثير بنتيجة 2-1، ليحجز مقعده في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، مؤكدًا امتلاكه حلولًا هجومية قادرة على صناعة الفارق، في ظل بروز جيل جديد من النجوم.
وقدم رجال المدرب جورخي جيسوس أداءً قويًا أمام النرويج، ليحققوا انتصارهم الثاني عليها بالنتيجة ذاتها، بعدما سبق لهم الفوز في مواجهة الأحد الماضي، ويواصلوا صدارة المجموعة الرابعة، في مشهد يعزز الحديث عن ملامح البرتغال في عصر ما بعد رونالدو، وقدرتها على مواصلة المنافسة بوجوه جديدة.
ورغم البداية المتكافئة، كاد المنتخب النرويجي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 26، لكن ديوجو كوستا تصدى ببراعة لتسديدة أنطونيو نوسا. ونجح كريستوفر آير في منح النرويج التقدم بالدقيقة 36، بعدما استغل تمريرة مارتن أوديجارد من ركلة حرة بعيدة، وسدد كرة قوية في الشباك.
وجاء الرد البرتغالي سريعًا، بعدما أدرك جواو كانسيلو التعادل في الدقيقة 38، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، إثر رمية تماس نفذها نونو مينديز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.
وفي الشوط الثاني، تراجع الإيقاع نسبيًا، وكاد إيرلينغ هالاند أن يعيد التقدم للنرويج في الدقيقة 61، لكن تسديدته مرت بجوار القائم، قبل أن يغادر الملعب مصابًا بعد ست دقائق.
وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل، نجح غونزالو راموس في تسجيل هدف الفوز للبرتغال بالدقيقة 79، بعدما حول تمريرة جواو فيليكس إلى الشباك، عقب هجمة بدأها فيتينيا. ورغم طرد فرانسيسكو كونسيساو في الدقيقة 86، حافظ المنتخب البرتغالي على تقدمه حتى النهاية، ليؤكد أن طموحاته لا تتوقف على حضور رونالدو.
وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، فاز منتخب الدنمارك على ويلز بهدف دون رد، سجله راسموس هويلوند من ركلة جزاء في الدقيقة 75، ليرتقي إلى المركز الثاني، متقدمًا بثلاث نقاط على النرويج وويلز.