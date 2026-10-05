بدون رونالدو.. البرتغال يحقق فوزه الرابع ويحجز مقعده بين الكبار

خبرني - واصل منتخب البرتغال، تألقه في غياب قائده كريستيانو رونالدو، بعدما قلب تأخره أمام النرويج إلى فوز مثير بنتيجة 2-1، ليحجز مقعده في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، مؤكدًا امتلاكه حلولًا هجومية قادرة على صناعة الفارق، في ظل بروز جيل جديد من النجوم.

وقدم رجال المدرب جورخي جيسوس أداءً قويًا أمام النرويج، ليحققوا انتصارهم الثاني عليها بالنتيجة ذاتها، بعدما سبق لهم الفوز في مواجهة الأحد الماضي، ويواصلوا صدارة المجموعة الرابعة، في مشهد يعزز الحديث عن ملامح البرتغال في عصر ما بعد رونالدو، وقدرتها على مواصلة المنافسة بوجوه جديدة.

ورغم البداية المتكافئة، كاد المنتخب النرويجي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 26، لكن ديوجو كوستا تصدى ببراعة لتسديدة أنطونيو نوسا. ونجح كريستوفر آير في منح النرويج التقدم بالدقيقة 36، بعدما استغل تمريرة مارتن أوديجارد من ركلة حرة بعيدة، وسدد كرة قوية في الشباك.