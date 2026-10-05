حالة من عدم الاستقرار الجوي في الأردن الثلاثاء.. وانخفاض ملموس على درجات الحرارة

خبرني - يكون الطقس، الاثنين، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، فيما يميل الطقس إلى البرودة خلال ساعات الليل في أغلب المناطق. ويُتوقع تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية، مما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وتشهد الحالة الجوية، الثلاثاء، تغيرا واضحا نتيجة تأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ويكون الطقس غائما جزئيا ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتهطل زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، قد يصحبها الرعد أحيانا في جنوب وشرق المملكة، كما يُتوقع أن تشهد أجزاء من المناطق الوسطى والشمالية، خلال ساعات الصباح الباكر ولفترة قصيرة، زخات متفرقة من المطر.

وتنشط الرياح الغربية أحيانا، مما قد يؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية.

وتهيب إدارة الأرصاد الجوية بالمواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء الحالة الجوية، خاصة على الطرق التي تشهد هطولا مطريا تجنبا لخطر الانزلاق، والانتباه إلى تدني مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الغبار في مناطق البادية، ومتابعة التحديثات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية.

أما الأربعاء، فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شرق المملكة.

ويستمر الارتفاع التدريجي على درجات الحرارة الخميس، ليبقى الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية. وتنشط الرياح الشرقية أحيانا في مناطق البادية، مما قد يؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وأكدت إدارة الأرصاد الجوية أنها تتابع تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، وستصدر أي تحديثات أو تحذيرات تستدعيها تطورات الحالة، داعية المواطنين والجهات المعنية إلى اعتماد المعلومات والتحذيرات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية ومتابعتها أولا بأول.