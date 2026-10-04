5 هزات أرضية خفيفة في جنوب تركيا ولا أضرار أو إصابات

خبرني - سُجّلت 5 هزّات أرضية خفيفة الأحد، في جنوب تركيا شعر بارتداداتها سكان مناطق في شمال سورية، ولم تتسبب بأضرار أو إصابات، بحسب ما أفادت سلطات الدولتين.

ووقعت ثلاث هزّات عصرا واثنتان مساء، وفق منشور لوكالة إدارة الكوارث التركية (آفاد) على منصة إكس، أشارت فيه إلى عدم وقوع أضرار.

وتبعد المنطقة قرابة 150 كيلومترا عن مركز زلزالين قويّين وقعا في شباط 2023، وأسفرا عن مقتل 53 ألف شخص على الأقلّ في تركيا وقرابة ستة آلاف في سورية.

وأفاد المركز الوطني للزلازل في سورية بأن الهزّات في تركيا المجاورة "كانت محسوسة في مناطق من الشمال السوري".

تقع تركيا عند ملتقى صفائح تكتونية عدة، وتعبرها فوالق وصدوع جيولوجية نشطة، مما يجعلها من أكثر دول المنطقة عرضة للزلازل.