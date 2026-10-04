رصاصة طائشة تحول فرحة أم محمد السواعير بزفاف نجلها إلى مأتم

خبرني - تحوّل حفل زفاف في منطقة ناعور، مساء الجمعة، إلى مأساة بعد وفاة الشاب محمد السواعير إثر إصابته بعيار ناري خلال المناسبة، وفق ما أفاد به ذوو المتوفى في شهادات مصورة تداولتها منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت والدة المتوفى، خلال حديثها في التسجيل، إنها خرجت بعد سماع أصوات إطلاق النار لمعرفة ما حدث، قبل أن تجد نجلها ملقى على الأرض، مشيرة إلى أن الموجودين حاولوا في البداية منعها من الاقتراب منه وإخفاء حقيقة إصابته عنها.

وعبّرت الأم عن صدمتها الكبيرة بفقدان نجلها، وقالت إنه كان سنداً لها، وإنها كانت تستعد لتجهيز منزله تمهيداً لزواجه، قبل أن يتحول الفرح إلى مأتم.

من جهته، قال شقيق المتوفى إن شقيقه فارق الحياة بطريقة مأساوية، متحدثاً عن حالة الصدمة التي يعيشها أفراد العائلة والمقربون منه، ومشيراً إلى أن الحادث وقع خلال حفل زفاف كان يشهد حضوراً كبيراً.

وأضاف أن شقيقه كان قبل الحادث يسلّم على الموجودين في الحفل ويودع عدداً منهم، قبل أن تنقلب أجواء المناسبة إلى حالة من الفزع والحزن عقب إطلاق النار.

وطالب شقيق المتوفى الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات رادعة للحد من إطلاق العيارات النارية في المناسبات، مؤكداً أن استمرار هذه الممارسة يعرّض حياة المواطنين للخطر، وقد يحوّل الأفراح إلى مآسٍ في لحظات.

وتأتي الحادثة في وقت تتواصل فيه التحذيرات الرسمية والمجتمعية من خطورة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات، لما قد يترتب عليها من إصابات أو وفيات، فضلاً عن تعريض حياة أشخاص لا علاقة لهم بإطلاق النار للخطر.

وبحسب رواية ذوي المتوفى الواردة في التسجيل المتداول، فإن العيار الناري أصاب محمد أثناء وجوده في حفل الزفاف، فيما تبقى تفاصيل الحادث وهوية مطلق النار والملابسات القانونية المحيطة به من اختصاص الجهات الأمنية والقضائية التي تتولى التحقيق.

ويطالب ذوو المتوفى بأن تشكل وفاة محمد دافعاً لمزيد من التشدد في مواجهة ظاهرة إطلاق النار في المناسبات، حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة مع عائلات أخرى