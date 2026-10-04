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صحيفة: واشنطن سحبت قاذفات B-1 من قاعدة فيرفورد البريطانية

  • 04 أكتوبر 2026
  • 23:46
صحيفة واشنطن سحبت قاذفات B1 من قاعدة فيرفورد البريطانية

خبرني - كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن سحبت قاذفات B-1 من قاعدة فيرفورد البريطانية بسبب مخاوف أمنية .

وبينت الصحيفة على لسان مسؤول أمريكي اليوم الأحد، أن واشنطن كانت على علم بمخطط مرتبط بإيران لمهاجمة القاذفات وقتل أفراد في قاعدة فيرفورد .

وأضاف المسؤول أن الحرس الثوري الإيراني جند مواطنين بريطانيين لتنفيذ مخطط متعدد الخطوات .

وتابع أن قاذفاتنا مستعدة لتنفيذ ضربات عالمية تنطلق من الأراضي الأمريكية .

وبدورها كشف وزارة الدفاع الأمريكية أن القاذفات الأمريكية التي كانت في قاعدة فيرفورد أعيد نشرها داخل الولايات المتحدة .

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