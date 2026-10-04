صحيفة: واشنطن سحبت قاذفات B-1 من قاعدة فيرفورد البريطانية

خبرني - كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن سحبت قاذفات B-1 من قاعدة فيرفورد البريطانية بسبب مخاوف أمنية .
وبينت الصحيفة على لسان مسؤول أمريكي اليوم الأحد، أن واشنطن كانت على علم بمخطط مرتبط بإيران لمهاجمة القاذفات وقتل أفراد في قاعدة فيرفورد .
وأضاف المسؤول أن الحرس الثوري الإيراني جند مواطنين بريطانيين لتنفيذ مخطط متعدد الخطوات .
وتابع أن قاذفاتنا مستعدة لتنفيذ ضربات عالمية تنطلق من الأراضي الأمريكية .
وبدورها كشف وزارة الدفاع الأمريكية أن القاذفات الأمريكية التي كانت في قاعدة فيرفورد أعيد نشرها داخل الولايات المتحدة .