تركيا: اعتقال أب وابنته بعد مقتل شاب بـ13 طعنة بسبب علاقة عاطفية

خبرني - أمرت السلطات التركية في مدينة أنطاليا بتوقيف أب يبلغ من العمر 47 عاماً وابنته البالغة 16 عاماً، على خلفية مقتل شاب يبلغ من العمر 20 عاماً، يُدعى ياسين إردم باير.

ووفقاً للتحقيقات، عُثر على جثة الشاب على جانب الطريق في منطقة غازي باشا، وقد أصيب بـ13 طعنة نافذة.

وأشارت التحقيقات إلى أن الجريمة وقعت بعدما استدرجت الفتاة القاصر الشاب للقائها، قبل أن يقدم والدها على طعنه حتى الموت بسبب "علاقة عاطفية" كانت تجمع الشاب بابنته.

وبحسب المعلومات، اعترف الأب بارتكاب الجريمة، وأرشد الشرطة إلى مكان السلاح المستخدم فيها.

