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الأردن: براءة متهم بقضية تصدير مواد مخدرة بعد حكم سابق بالسجن 20 عاماً

  • 04 أكتوبر 2026
  • 23:26
الأردن براءة متهم بقضية تصدير مواد مخدرة بعد حكم سابق بالسجن 20 عاماً

خبرني - أعلن المحامي عامر حسين الهلسة صدور قرار عن محكمة أمن الدولة ببراءة موكله من تهمة تصدير مواد مخدرة بقصد الاتجار، بعد أن كان قد واجه حكماً سابقاً بالسجن لمدة 20 عاماً وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار أردني.

وقال الهلسة رفق رصد خبرني إن مكتبه تولى الدفاع عن المتهم في القضية، قبل أن تنتهي إجراءاتها أمام محكمة أمن الدولة بصدور قرار البراءة بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2026.

وأكد الهلسة التزام مكتبه بالدفاع عن حقوق موكليه وبذل الجهود القانونية في دراسة ملفات القضايا ومتابعتها أمام الجهات القضائية المختصة، مشدداً على حق كل متهم في الدفاع والمحاكمة العادلة وفقاً للقانون.

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