وزارة الزراعة تطلق رابط التسجيل لمهرجان الزيتون الوطني

خبرني - أطلقت وزارة الزراعة، الأحد، منصة التسجيل للمشاركة في مهرجان الزيتون الوطني السادس والعشرين ومعرض المنتجات الريفية، الذي ينطلق في 26 تشرين الثاني المقبل ويستمر لمدة عشرة أيام، فيما يستمر التسجيل عبر المنصة لمدة أسبوع، وينتهي مساء 11 تشرين الأول الحالي.

وأشار مدير المهرجان عبدالله القضاة إلى أهمية إطلاق المنصة الإلكترونية، التي تهدف إلى تنظيم عملية التسجيل والمشاركة، وحفظ أدوار الجهات المشاركة، بما يمكن اللجنة المنظمة من ترتيب حجوزات المشاركين بصورة منظمة وفعالة، مبينا أن المهرجان يعد من أبرز وأضخم المعارض الزراعية التي تقام في الأردن.

وبين القضاة أن مهرجان الزيتون الوطني حقق خلال السنوات الماضية إنجازات ملموسة ونسب نمو تجاوزت 120%، مشيرا إلى أن الدورة الحالية يتوقع أن تشهد إقبالا غير مسبوق على التسجيل والمشاركة، في ظل المكانة التي رسخها المهرجان كمنصة وطنية لتسويق المنتجات الزراعية والريفية ودعم المنتجين.

وأوضح أن التسجيل يتم من خلال المنصة الإلكترونية المنشورة عبر الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي لوزارة الزراعة وأذرعها البحثية والإقراضية والتعاونية، مؤكدا أن المنصة معتمدة لدى لجان التسجيل، ولن يعتمد أي طلب لم يتم تقديمه من خلالها.

وأضاف القضاة أن باب المشاركة متاح للجمعيات الخيرية والتعاونية، والأسر المنتجة، والمعاصر، والمطابخ الإنتاجية، وأصحاب الحرف اليدوية والمنتجات التصنيعية، والمؤسسات الزراعية، مشيراً إلى أن المشاركة تخضع لمعايير وشروط تضمن جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات الصحية، بما في ذلك الفحوصات الخاصة بزيت الزيتون ونوعيته وجودته، من خلال الجهات الرقابية المختصة.