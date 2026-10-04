أين ستتركز أمطار الثلاثاء في الأردن؟

خبرني - يتوقع أن تمر المملكة خلال الأسبوع الحالي بحالة من التقلبات الجوية والحرارية، إذ ترتفع درجات الحرارة بداية الأسبوع ثم تنخفض منتصفه مع فرصة للأمطار، على أن تعاود ارتفاعها خلال نهاية الأسبوع بالتزامن مع امتداد لمنخفض البحر الأحمر الحراري إن شاء الله.

تاليا ملخص حالة الطقس المتوقعة في المملكة، وفقا لما أفاد به موقع طقس العرب.



الاثنين: يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مجددًا وتكون أقل من المعدل بحدود 2-4 درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الى معتدلة مع ظهور السحب المرتفعة.

وتدريجياً أثناء الليل المتأخر تكون الأجواء باردة نسبياً وتزداد كميات السحب في الأجواء على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتتهيّأ الفرصة مع ساعات الفجر لهطول زخات من الأمطار في بعض المناطق.



الثلاثاء: يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة وتكون أبرد من المعدل بحدود 5-7 درجات مئوية، وتكون الأجواء مع ظهور كميات كبيرة من السحب اذ يكون الطقس غائمًا في مناطق عدة ولاسيما من وسط وجنوب وشرق المملكة، وتكون الفرصة واردة لهطول الأمطار في مناطق عشوائية، على ان تتركز في جنوب وشرق المملكة، قد تطال المنطقة الوسطى وأجزاء من الشمال مؤقتاً.

وخلال الليل ليلاً تكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً، وتبقى فرصة الأمطار المحلية واردة في أجزاء من جنوب وشرق المملكة وتكون الرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاهات.