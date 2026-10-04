مشاريع سكنية جديدة وقرعة أراض ضمن الاحتفال بيوم الإسكان العربي والعالمي

خبرني - أعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري عن فتح باب الاستفادة من مشروع إسكان جريبا/المرحلة الأولى في محافظة الزرقاء، وإجراء قرعة توزيع قطع أراضي مشروعي اليتيمة في العاصمة، والمجد في الزرقاء، غدًا الاثنين، وذلك ضمن احتفال المؤسسة بيوم الإسكان العربي والعالمي.

وأوضحت المؤسسة، أن مشروع "جريبا" يأتي كمشروع نوعي نفذته وفق أسس ومعايير التخطيط الحديثة، بما يشمل البنية التحتية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وإنشاء الحدائق والمساحات الخضراء، إلى جانب تقديم المشروع للمشاركة في عدد من المسابقات العالمية.

ولفتت إلى أن هذه المعايير تأتي تأكيدًا لحرص المؤسسة على ترجمة المناسبة العربية والعالمية إلى مبادرات تنموية تسهم في خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم السكنية.

وبينت أن المواطنين الفائزين في القرعة ممن اجتازوا مرحلة التأهل للاستفادة من قطع أراضٍ سكنية مخدومة في مشروعي اليتيمة والمجد، سيتمكنون من استكمال إجراءات استفادتهم ومشاهدة مواقع قطع الأراضي التي فازوا بها من خلال دليل موقع لكل قطعة عبر موقع المؤسسة الإلكتروني.

ودعت المؤسسة المواطنين الراغبين بالاستفادة من المشروع، ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى التقدم بطلباتهم والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي توفرها، اعتبارًا من يوم الأحد 11 تشرين الأول 2026.