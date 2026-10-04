اتفاقية تعاون استراتيجي مشترك تجمع الإيسيسكو ومعهد فصيح الأردني وهيئة الشارقة للتعليم الخاص

خبرني - وقّع معهد فصيح، المعهد الأردني المتخصص في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ومقره العاصمة عمّان، اتفاقية تعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وذلك صباح اليوم الأحد، بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

جاء توقيع الاتفاقية ضمن حزمة اتفاقيات تعاون استراتيجية أبرمتها الهيئة اليوم، شملت كذلك منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" بالشارقة، وشركة فرانكلين كوفي الشرق الأوسط.

ووقع الاتفاقيات كل من علي أحمد الحوسني، مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وسالم عمر سالم، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" بالشارقة، وعمار أحمد عبدالرسول، الرئيس التنفيذي لشركة فرانكلين كوفي الشرق الأوسط، والدكتورة ساجدة سالم محمد، المدير التنفيذي لمركز فصيح للتعليم الإلكتروني.

وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من الخبرات المتخصصة في مجال تعليم اللغة العربية وتطوير ممارساتها التعليمية، ودعم المبادرات والبرامج التي تسهم في الارتقاء بتعليمها. وتشمل مجالات التعاون: تبادل الخبرات والتجارب المهنية في تعليم اللغة العربية، تدريب وتأهيل الكوادر التدريسية العاملة في هذا المجال، تطوير المناهج والموارد التعليمية، التعاون في الدراسات والأبحاث والمبادرات ذات الصلة، وتبادل الخبرات في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية وتطوير مواردها.

وقالت الدكتورة ساجدة سالم محمد، المدير التنفيذي لمعهد فصيح: "نعتز بهذه الشراكة مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، التي تعكس ثقتها بالخبرة الأردنية التي راكمها معهد فصيح في تعليم العربية للناطقين بغيرها، ونتطلع إلى أن تسهم في تطوير ممارسات تعليم العربية وتأهيل معلميها بما يخدم الطلبة في مدارس الشارقة".