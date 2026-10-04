كيف تدعم رئتيك طبيعيًا؟.. 8 خطوات بسيطة قد تُحدث فرقًا

خبرني - تؤدي الرئتان وظائف كثيرة من أجلنا، ورغم أن معظمنا لا يعدّهما عضواً يمكن تدريبه، فبالإمكان اتخاذ خطوات تساعدهما على العمل بصورة أفضل. فالهواء الذي نتنفسه قد يتلوث بأنواع كثيرة من الملوثات، من حبوب اللقاح إلى المواد الكيميائية ودخان التدخين السلبي، وقد تعلق هذه الملوثات في الهواء وتدخل الرئتين.

يشار إلى أن الرئتين في معظمهما عضوان ذاتيا التنظيف، لكن ثمة ما يمكن فعله لمساعدتهما على الأداء الأمثل. ويستعرض تقرير نشره موقع "healthline" طرقاً لتنظيف الرئة قد تفيد من يعانون حالات تسبب صعوبة في التنفس، كالربو والانسداد الرئوي المزمن والتليف الكيسي، كما قد تفيد المدخنين بكثافة ومن يستخدمون أدوية استنشاقية معينة.



1. جهاز لتنقية الهواء

ابدأ بتحسين جودة الهواء في منزلك. وتشير جمعية الرئة الأميركية إلى إمكان شراء جهاز تنقية لكل غرفة، أو جهاز مركزي للمنزل كله.

2. تغيير فلاتر المنزل

إلى جانب جهاز التنقية، ينبغي تغيير جميع الفلاتر في المنزل وتنظيف فتحات التهوية، كتلك في الحمام وأجهزة التكييف والتدفئة، كل ثلاثة أشهر تقريباً، واستبدال فلتر المدفأة وفق تعليمات الشركة المصنعة، إذ يختلف التواتر الأمثل بحسب حجم الفلتر.

3. الابتعاد عن الروائح الصناعية

قد تظن أن معطرات الجو والشموع وسخانات الشمع تحسّن هواء المنزل، لكن الجمعية تنبه إلى أن هذه العطور تحتوي غالباً على مواد كيميائية مهيِّجة للرئتين. وحتى منظفات المنزل قد تكون مهيِّجة، فيُستحسن فحص خزائنك واستبدالها بمنتجات طبيعية إن أمكن.

4. قضاء وقت أطول في الهواء الطلق

يساعد التعرض الكافي للهواء النقي على توسيع أنسجة الرئتين وإبقائها تعمل بصورة سليمة. وراقب توقعات التلوث في منطقتك، وتجنب التمرن في الخارج عندما تكون مستوياته مرتفعة، وابتعد عن حرق النفايات والخشب وأي أنواع أخرى من الدخان. وإن كنت قلقاً من التلوث أو تعيش في منطقة شديدة التلوث، فيمكنك ارتداء قناع مزوّد بمرشح للهواء.

5. تمارين التنفس

يمكن لبعض تمارين التنفس تحسين وظائف الرئتين، خصوصاً لدى المدخنين الحاليين والسابقين ومن لديهم تلف رئوي ناتج عن مرض مزمن. وثمة أدوات تساعد على التدرب، كجهاز قياس التنفس الحافز الذي يُستخدم عادةً بعد الجراحة للمساعدة على التعافي.

وهناك تمارين لا تحتاج إلى أدوات، منها التنفس بالشفاه المزمومة والتنفس البطني أو الحجابي. وإذا كنت مدخناً أو لديك تلف رئوي، فتحدث إلى طبيبك، فقد يحيلك إلى عيادة تنفسية يضعك فيها اختصاصيو العلاج التنفسي ضمن برنامج خاص.

6. الإيقاع على الصدر

يعد الإيقاع الصدري تقنية تساعد على تصريف السوائل من الرئتين، إذ يستلقي الشخص ورأسه منخفض ويُنقر بخفة على ظهره من الأعلى إلى الأسفل. وغالباً ما تُدمج مع "التصريف الوضعي"، أي تغيير وضع الجسم، على الجانب أو البطن أو الظهر، ليسهل خروج السوائل.

ويستخدمها كثير من مرضى التليف الكيسي والالتهاب الرئوي، إذ يُنقر الظهر بقوة بكفين مقعّرتين فتتحرر الإفرازات، ويساعد الوضع المائل على دفعها إلى الخارج.

7. تعديل النظام الغذائي

يؤثر غذاؤك في صحة رئتيك بطرق متعددة. فالأطعمة الغنية بفيتامين د قد تحسّن صحتهما، إذ وجدت مراجعة عام 2026 أن الفيتامين يسهم في صحة الرئة وقد يفيد مرضى الربو والانسداد الرئوي، وإن كانت الأبحاث متباينة وتحتاج إلى دراسات أكبر. ومصادره الغنية حيوانية عادةً، كالسلمون والسردين والبيض، وقد تُدعَّم به منتجات كحبوب الإفطار.

وتحتوي بعض الأطعمة والمشروبات على مضادات أكسدة مضادة للالتهاب، وتقليل التهاب المجاري الهوائية يسهّل التنفس. وأظهرت دراسة كورية عام 2018 أن تناول الشاي الأخضر مرتين يومياً قلّل خطر الانسداد الرئوي المزمن لدى من بلغوا الأربعين فأكثر. ومن الخيارات الأخرى التوت والبروكلي والكركم والشوكولاتة الداكنة.



ويمكنك أيضاً اعتماد نظام أقل كربوهيدرات وأغنى بالدهون الصحية، لأن استقلاب الكربوهيدرات ينتج ثاني أكسيد كربون أكثر ويستهلك أكسجيناً أكثر من استقلاب الدهون.

8. مزيد من التمارين الهوائية

يساعد برنامج رياضي يجمع بين النشاط الهوائي وتقوية العضلات على تحسين سعة الرئتين. ومن التمارين الهوائية المشي والجري وركوب الدراجات والسباحة والرقص أو التمارين المستوحاة منه كالزومبا والملاكمة ورياضات كالتنس. وإذا كنت تعاني مرضاً رئوياً مزمناً، فاستشر طبيبك قبل بدء أي برنامج ليحدد لك الأنسب.

وختاماً، يوصي الخبراء بالبدء بالوقاية والخيارات الصحية للتمتع برئتين أصح وذلك من خلال الإقلاع عن التدخين، وممارسة رياضة مناسبة للياقتك، وتناول غذاء مغذٍّ.