*
الاحد: 04 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • مصادر إسرائيلية: خاطف طائرة «فلاي دبي» خطط لتحطيمها في مطار بن غوريون

مصادر إسرائيلية: خاطف طائرة «فلاي دبي» خطط لتحطيمها في مطار بن غوريون

  • 04 أكتوبر 2026
  • 21:16
مصادر إسرائيلية خاطف طائرة فلاي دبي خطط لتحطيمها في مطار بن غوريون

خبرني - قالت مصادر إسرائيلية إن التحقيق مع خاطف طائرة «فلاي دبي» المتجهة إلى إسرائيل، همام الحمامي، أظهر أنه كان يخطط لتحطيم الطائرة في مطار بن غوريون، بهدف التسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا.

وبحسب ما أورده موقع «واينت» الإسرائيلي، فإن الحمامي لم يبدأ محاولة السيطرة على الطائرة إلا بعد دخولها الأجواء الأردنية، إذ كان يعتزم، وفق التحقيقات الإسرائيلية، مواصلة الرحلة بصورة تبدو طبيعية والوصول إلى مطار بن غوريون، قبل تنفيذ مخططه.

ووفق الرواية ذاتها، فإن المشتبه به كان قد زار إسرائيل خلال الصيف وجمع معلومات تمهيداً لتنفيذ الهجوم، الذي كان من المخطط تنفيذه في يوليو/تموز الماضي، قبل أن يؤجله بسبب قربه من أحد أفراد طاقم الرحلة المستهدفين.

وتقول المصادر الإسرائيلية إن التحقيقات تركز حالياً على دوافع الحمامي، وكيفية إعداده للمخطط، إضافة إلى المعلومات التي جمعها خلال زيارته السابقة لإسرائيل.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الولايات المتحدة تسحب قاذفات B-1 من بريطانيا
الولايات المتحدة تسحب قاذفات B-1 من بريطانيا
  • 2026-10-04 20:39
استقالة وزير النفط الإيراني
استقالة وزير النفط الإيراني
  • 2026-10-04 20:12
3 هزات في أقل من نصف ساعة.. الزلزال يصل إلى الشمال السوري
3 هزات في أقل من نصف ساعة.. الزلزال يصل إلى الشمال السوري
  • 2026-10-04 18:54
أنصار عمران خان يبدأون مسيرة نحو إسلام آباد للمطالبة بالإفراج عنه
أنصار عمران خان يبدأون مسيرة نحو إسلام آباد للمطالبة بالإفراج عنه
  • 2026-10-04 16:37
تقرير عبري يكشف طلب مصر شراء مقاتلات (إف 16 فيبر بلوك 70) مباشرة من خط الإنتاج
تقرير عبري يكشف طلب مصر شراء مقاتلات (إف 16 فيبر بلوك 70) مباشرة من خط الإنتاج
  • 2026-10-04 16:12
من رياض راني.. الشاب الذي يقود حراك الطلاب بفرنسا؟
من رياض راني.. الشاب الذي يقود حراك الطلاب بفرنسا؟
  • 2026-10-04 15:59