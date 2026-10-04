مصادر إسرائيلية: خاطف طائرة «فلاي دبي» خطط لتحطيمها في مطار بن غوريون

خبرني - قالت مصادر إسرائيلية إن التحقيق مع خاطف طائرة «فلاي دبي» المتجهة إلى إسرائيل، همام الحمامي، أظهر أنه كان يخطط لتحطيم الطائرة في مطار بن غوريون، بهدف التسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا.

وبحسب ما أورده موقع «واينت» الإسرائيلي، فإن الحمامي لم يبدأ محاولة السيطرة على الطائرة إلا بعد دخولها الأجواء الأردنية، إذ كان يعتزم، وفق التحقيقات الإسرائيلية، مواصلة الرحلة بصورة تبدو طبيعية والوصول إلى مطار بن غوريون، قبل تنفيذ مخططه.

ووفق الرواية ذاتها، فإن المشتبه به كان قد زار إسرائيل خلال الصيف وجمع معلومات تمهيداً لتنفيذ الهجوم، الذي كان من المخطط تنفيذه في يوليو/تموز الماضي، قبل أن يؤجله بسبب قربه من أحد أفراد طاقم الرحلة المستهدفين.

وتقول المصادر الإسرائيلية إن التحقيقات تركز حالياً على دوافع الحمامي، وكيفية إعداده للمخطط، إضافة إلى المعلومات التي جمعها خلال زيارته السابقة لإسرائيل.