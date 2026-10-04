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  • بعد حادثة فلاي دبي.. نتنياهو يأمر بفحص أمني شامل للرحلات الأجنبية ولابيد يهاجم التحقيق: «مجرد مسرحية»

بعد حادثة فلاي دبي.. نتنياهو يأمر بفحص أمني شامل للرحلات الأجنبية ولابيد يهاجم التحقيق: «مجرد مسرحية»

  • 04 أكتوبر 2026
  • 21:01
بعد حادثة فلاي دبي نتنياهو يأمر بفحص أمني شامل للرحلات الأجنبية ولابيد يهاجم التحقيق مجرد مسرحية

خبرني - في أعقاب حادثة طائرة «فلاي دبي» التي شهدت محاولة للسيطرة على الطائرة، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراء فحص شامل لجميع جوانب أمن الرحلات وشركات الطيران الأجنبية المتجهة إلى إسرائيل، وتعيين مسؤول لمراجعة آليات الحماية وفحص أطقم الطائرات.

ويأتي قرار نتنياهو وسط تساؤلات متزايدة حول كيفية التعامل مع بيانات أطقم الرحلات الأجنبية، بعدما أكدت تقارير أن معلومات عن طاقم رحلة «فلاي دبي» كانت قد وصلت إلى إسرائيل قبل الإقلاع، فيما لا تزال الجهات المسؤولة عن فحص هذه البيانات وتقييمها محل جدل داخل إسرائيل.

في المقابل، صعّد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد هجومه على طريقة تعامل نتنياهو مع الحادث، وقال إن التحقيق الذي أعلن عنه رئيس الوزراء بشأن إخفاقات حادثة الطائرة هو، بحسب وصفه، «تحقيق صوري»، معتبراً أن سلسلة الإخفاقات التي سبقت الحادث كان يمكن أن تقود إلى كارثة كبيرة.

وكان لابيد قد أكد في وقت سابق أن حادثة الطائرة لم تُطرح عليه، ولو بشكل مشابه، خلال الإحاطة الأمنية التي تلقاها من نتنياهو قبل وقوع الحادث، رافضاً الربط بين تحذيرات نتنياهو السابقة من هجمات محتملة قبيل الانتخابات وبين حادثة «فلاي دبي».

وتكشف التطورات الأخيرة عن تصاعد الجدل السياسي والأمني في إسرائيل حول ملف أمن الطيران الأجنبي، خصوصاً بعدما أظهرت التحقيقات الأولية وجود ثغرات وتساؤلات بشأن الجهة التي تتحمل مسؤولية فحص خلفيات أفراد أطقم الطائرات الأجنبية قبل وصولهم إلى إسرائيل.

ولا تزال التحقيقات في حادثة «فلاي دبي» مستمرة، فيما لم تُحسم بصورة نهائية جميع ملابسات الحادث أو الدوافع وراء محاولة السيطرة على الطائرة.

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