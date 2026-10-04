هدافو منتخب البرتغال الحاليون بعد كريستيانو رونالدو

خبرني - يعتلي الأسطورة كريستيانو رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب البرتغال بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

ولعب كريستيانو رونالدو 234 مباراة مع منتخب البرتغال، سجل خلالها 146 هدفًا، ليكون الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي، وكذلك على المستوى الدولي بشكل عام.

وبعد قرار رونالدو مغادرة معسكر منتخب البرتغال، سلَّط موقع "ترانسفير ماركت" الضوء على قائمة أكثر 10 لاعبين برتغاليين تسجيلا للأهداف مع المنتخب من بين اللاعبين النشطين حاليا، بعيدا عن كريستيانو.ويتصدر برونو فرنانديز تلك القائمة برصيد 29 هدفا خلال 96 مباراة دولية، متفوقًا على ناني الذي سجل 24 هدفا في 111 مباراة.

وجاء أندريه سيلفا ثالثا بـ19 هدفًا، يليه جواو فيليكس بـ15 هدفا، ثم برناردو سيلفا بـ14 هدفا.

وتضم القائمة أيضًا جونسالو راموس وجواو كانسيلو بـ13 هدفًا لكل منهما، ثم جونسالو جيديس بـ8 أهداف، وجواو موتينيو بـ7 أهداف، بينما يأتي رافائيل لياو في المركز العاشر بـ6 أهداف.