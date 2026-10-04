بعد طلاقه من جينيفر لوبيز.. بن أفليك يحسم حقيقة ارتباطه بشاكيرا

خبرني - حسم بن أفليك الجدل حول ارتباطه بشاكيرا، مؤكدًا أن المواعدة ليست ضمن أولوياته حاليًا وأن عمله وأبناءه يحتلون اهتمامه في هذه الفترة.

تصدر اسم الفنان والمخرج الأمريكي بن أفليك محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما تحدث عن حياته الشخصية وكشف حقيقة ما تردد بشأن دخوله في علاقة عاطفية مع المطربة الكولومبية شاكيرا، وذلك عقب طلاقه من النجمة جينيفر لوبيز.

وجاءت تصريحات بن أفليك بالتزامن مع العرض الخاص لفيلمه الجديد Animals، إذ أوضح أن الدخول في علاقة عاطفية لا يمثل أولوية بالنسبة له في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن اهتمامه ينصب بشكل أساسي على عمله وأبنائه الثلاثة، الذين يشارك في تربيتهم مع زوجته السابقة جينيفر جارنر.

وقال بن أفليك إنه يعمل لفترات طويلة ويحرص في الوقت نفسه على قضاء وقت مع أبنائه، وهو ما لا يترك له مساحة كبيرة للمواعدة أو البحث عن علاقة جديدة.

وأضاف أنه لا يسعى حاليًا إلى الدخول في علاقات عاطفية، مؤكدًا أن مسؤولياته المهنية والأسرية تستحوذ على معظم وقته واهتمامه.

وعن الشائعات التي ربطت اسمه بشاكيرا، نفى بن أفليك علمه بأي محاولات سابقة للتوفيق بينهما، وذلك ردًا على تصريحات المذيعة أنا نافارو، إحدى مقدمات برنامج The View، التي تحدثت مؤخرًا عن فكرة جمع النجمين في لقاء بعد انفصال كل منهما عن شريكه السابق.

وأكد بن أفليك أن ما ذكرته نافارو كان جديدًا تمامًا بالنسبة إليه، مشيرًا إلى أنه لم يسمع من قبل عن وجود أي محاولة لترتيب علاقة أو لقاء بينه وبين شاكيرا.

وكانت أنا نافارو قد كشفت خلال إحدى حلقات برنامج The View أنها فكرت في الجمع بين بن أفليك وشاكيرا، مستفيدة من صداقته القوية بالنجم مات ديمون.

وأوضحت المذيعة أنها كانت حاضرة في حفل أحيته شاكيرا في مدينة ميامي، وكان مات ديمون موجودًا هناك برفقة زوجته وأطفاله، لافتة إلى أن صداقته القوية ببن أفليك دفعتها إلى التفكير في إمكانية ترتيب لقاء بين النجمين.

وأشارت نافارو إلى أن الفكرة ظهرت في وقت تزامن فيه انفصال بن أفليك عن جينيفر لوبيز مع انفصال شاكيرا عن لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، لكنها رأت في البداية أن الأمر قد يكون معقدًا، خصوصًا أن شاكيرا تربطها علاقة صداقة بجينيفر لوبيز.

وأضافت أن مرور فترة على تلك الأحداث جعلها ترى أن فكرة تواصل بن أفليك وشاكيرا لم تعد مستبعدة، إلا أن تصريحات الممثل الأخيرة أكدت أنه لم يكن على علم بمحاولة من هذا النوع.

وتأتي هذه التصريحات بعد نحو عامين من انفصال بن أفليك وجينيفر لوبيز، اللذين تزوجا عام 2022 بعد سنوات طويلة من قصة حب بدأت في أوائل الألفينات، قبل أن يفترقا ويعودا إلى بعضهما بعد سنوات.

وأعلنت جينيفر لوبيز وبن أفليك انفصالهما عام 2024، فيما اكتمل طلاقهما رسميًا في يناير 2025، ليضع ذلك حدًا لواحدة من أكثر العلاقات الفنية التي حظيت باهتمام إعلامي واسع خلال السنوات الأخيرة.