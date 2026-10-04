الولايات المتحدة تسحب قاذفات B-1 من بريطانيا

خبرني - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن توتر أمني بين الولايات المتحدة وبريطانيا، على خلفية طريقة إدارة التحقيق في محاولة استهداف قاعدة فِيرفورد الجوية البريطانية، التي تستضيف قاذفات استراتيجية أميركية من طراز B-1.

وبحسب التقرير الإسرائيلي، جاء التحرك الأميركي بعد حادث أمني شهد توقيف عدد من المشتبه بهم قرب القاعدة، عقب بلاغ قدمه مزارع بريطاني عن وجود أشخاص ومركبات تجارية كبيرة في محيط الموقع.

ووفق الرواية التي أوردها الإعلام الإسرائيلي، عثرت السلطات على براميل وقود داخل المركبات، فيما اشتبهت أجهزة الأمن بأن المجموعة كانت تخطط لتنفيذ هجوم متعدد المراحل ضد القاعدة، مع ورود مزاعم عن وجود صلات بإيران.

وأثار الإفراج عن عدد من المشتبه بهم، بعد أقل من 24 ساعة على توقيفهم، انتقادات في الولايات المتحدة، فيما نُسب إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب غضب من طريقة تعامل السلطات البريطانية مع القضية.

سحب 8 قاذفات من أصل 12

وبحسب التقرير، بدأت الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة بسحب قاذفاتها الاستراتيجية من بريطانيا، مشيراً إلى إخراج 8 قاذفات من أصل 12 كانت متمركزة هناك، مع حديث عن احتمال سحب بقية الطائرات لاحقاً.

ويربط التقرير الإسرائيلي الخطوة بما وصفه بـ"أزمة ثقة أمنية" بين واشنطن ولندن، في وقت تشكل فيه بريطانيا إحدى أهم نقاط الانتشار العسكري الأميركي في أوروبا.

كما تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن اتصالات أميركية مع بولندا بشأن إنشاء قاعدة عسكرية أميركية كبيرة قد تعزز الوجود الأميركي في شرق أوروبا، في حال استمرت واشنطن في تقليص بعض انتشارها العسكري داخل بريطانيا.