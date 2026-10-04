تقارير: السعودية تتجه لإلغاء حفل Joy Awards 2027

خبرني - تعتزم السعودية إلغاء حفل جوائز صناع الترفيه Joy Awards 2027، وسط ضغوط مالية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق في قطاع الترفيه.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن المملكة تتجه إلى إلغاء النسخة المقبلة من حفل جوائز صناع الترفيه، الذي يقام عادة في يناير من كل عام، ويعد من أبرز الفعاليات السنوية في الرياض.

وخلال السنوات الماضية، نجح الحفل في استقطاب مجموعة كبيرة من نجوم الفن العالميين والعرب، وتحول إلى إحدى الفعاليات البارزة في قطاع الترفيه السعودي، مع منافسة في مجالات متنوعة تشمل الموسيقى والترفيه والرياضة.

وشهدت دورة العام الحالي حضور عدد من الأسماء العالمية، من بينها المغنية كاتي بيري والنجم روبي وليامز، إلى جانب مشاركة واسعة من نجوم المنطقة.

وبحسب المصادر التي تحدثت إليها رويترز، يأتي الاتجاه لإلغاء الحفل في إطار إعادة الرياض ترتيب أولويات الإنفاق وخفض بعض الميزانيات المخصصة لقطاعات الثقافة والترفيه، وهو ما انعكس أيضا على عدد من الفعاليات والمشروعات الكبرى التي جرى تأجيلها أو إلغاؤها.

وأوضحت مصادر في قطاع الترفيه أن تأثيرات خفض الميزانيات بدأت في الظهور قبل اندلاع الحرب مع إيران، مشيرة إلى أن الضغوط المالية أثرت في خطط تنظيم الفعاليات والمشروعات المرتبطة بالقطاع.

وتزامنت هذه التطورات مع استمرار السعودية في تنفيذ مستهدفات رؤية 2030، التي تتضمن تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، إلى جانب تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية ومركز لاستضافة الفعاليات الدولية.

وشهد قطاع الترفيه السعودي خلال السنوات الأخيرة توسعا ملحوظا، ضمن خطط تطوير الأنشطة الثقافية والسياحية والرياضية واستقطاب الفعاليات والفنانين من مختلف أنحاء العالم.

وكان حفل جوائز صناع الترفيه أحد أبرز مظاهر هذا التوسع، بعدما أصبح مناسبة سنوية تجمع نخبة من نجوم الفن والترفيه في المنطقة والعالم.