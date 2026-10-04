الحبس والغرامة لتيكتوكر بعد إدانته بسب نقيب المهن التمثيلية بمصر

خبرني - قضت المحكمة المصرية بحبس تيكتوكر مصري شهرًا وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد إدانته بسب وقذف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به شعبان سعيد، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، ضد المسؤول عن أحد حسابات تطبيق تيك توك، على خلفية نشر محتوى تضمن عبارات مسيئة بحق أشرف زكي.

وطالب مقدم البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤول عن الحساب، لتبدأ الجهات المختصة أعمال الفحص والتحري بهدف تحديد هوية القائم عليه والتحقق من ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات أن الحساب الذي يحمل اسم "حمادة عزام" يُدار من جانب محمد أمان الله، لتتخذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية بحقه، قبل إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية في القاهرة.

ونظرت المحكمة القضية خلال عدة جلسات، وبعد استكمال الإجراءات أصدرت حكمها بحبس المتهم لمدة شهر، إلى جانب تغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.