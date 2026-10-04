هاتف بلاك بيري الشهير يعود بإمكانات جديدة.. أندرويد 14 ولوحة QWERTY

خبرني - أعادت شركة «Zinwa Technologies» هاتف BlackBerry Passport إلى دائرة الاهتمام من جديد، عبر نسخة محدثة تحمل اسم P26، تجمع بين التصميم الأصلي للهاتف ومكونات داخلية حديثة ونظام التشغيل أندرويد 14.

وبحسب تقرير نشره موقع "Digital Trends"، فتح الهاتف الجديد باب الطلبات المسبقة بسعر 420 دولارًا للنسخة الكاملة، على أن تبدأ عمليات الشحن في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2026.

ولا يمثل P26 عودة رسمية لهواتف "بلاك بيري"، إذ تعتمد "Zinwa" على هياكل مستعملة لهاتف Passport بحالة جيدة، ثم تستبدل مكوناته الداخلية بلوحة أم جديدة وأجزاء محدثة، ليظهر الجهاز مجددًا في صورة هاتف يعمل بنظام أندرويد.

شاشة مربعة ولوحة مفاتيح يصعب نسيانها

احتفظت "Zinwa" بأبرز ما جعل BlackBerry Passport مختلفًا عن الهواتف الأخرى، إذ يأتي P26 بالشاشة المربعة نفسها بقياس 4.5 بوصة ودقة 1440 × 1440 بكسل.

لكن العنصر الأكثر لفتًا للانتباه يظل لوحة المفاتيح الفعلية QWERTY، التي لم تعد مجرد وسيلة لكتابة الرسائل، وإنما يمكن استخدامها أيضًا كلوحة لمس للتحكم في التمرير وتنفيذ بعض الإيماءات.

وكان التصميم الأصلي للهاتف، رغم صعوبة استخدامه بيد واحدة وشكل شاشته غير المعتاد لمشاهدة الفيديوهات، يمنح مساحة أكبر لعرض المستندات وجداول البيانات ورسائل البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية مقارنة بالعديد من الهواتف التي ظهرت في الفترة نفسها.

عتاد حديث داخل هيكل قديم

لم تكتفِ "Zinwa" بالإبقاء على الشكل الخارجي، بل أجرت تغييرًا واسعًا في المكونات الداخلية للهاتف.

ويعمل P26 بمعالج MediaTek Helio G99، مدعومًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X بسعة 12 غيغابايت، إلى جانب مساحة تخزين UFS بسعة 256 غيغابايت.

وينتقل الهاتف كذلك من نظام "بلاك بيري" القديم إلى أندرويد 14، مع خدمات Google Mobile Services، فضلًا عن دعم شريحتي اتصال، وشبكات 4G LTE وتقنية VoLTE.

بطارية أكبر وشحن عبر USB-C

شملت عملية التحديث البطارية أيضًا، إذ استبدلت "Zinwa" البطارية الأصلية بأخرى جديدة بسعة 3900 مللي أمبير/ساعة.

كما حصل الهاتف على منفذ USB-C يدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، في خطوة تضع أحد أشهر الهواتف القديمة في تصميم أقرب إلى الأجهزة الحديثة.

وعلى مستوى التصوير، يضم P26 كاميرا خلفية بدقة 50 ميغابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، مع الاحتفاظ بمنفذ سماعات الرأس التقليدي 3.5 ملم ومصباح الإشعارات LED.

بعض التقنيات الحديثة غائبة

رغم التحديثات التي حصل عليها الهاتف، فإن P26 لا يقدم بعض التقنيات الموجودة في عدد كبير من الهواتف الحديثة.

فالجهاز لا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G أو تقنية NFC، كما لا يحتوي على منفذ لبطاقات microSD لإضافة مساحة تخزين خارجية.

وتوفر "Zinwa" أيضًا خيارًا آخر للراغبين في الاحتفاظ بهاتفهم القديم، من خلال بيع ترقية للوحة الأم فقط، بحيث يستطيع مالكو BlackBerry Passport تحديث المكونات الداخلية بدلًا من شراء هاتف كامل.

تجربة "Zinwa" مع بلاك بيري بدأت من Classic

ولا يمثل P26 المحاولة الأولى من "Zinwa" لإعادة تشغيل هواتف "بلاك بيري" القديمة، إذ سبق للشركة العمل على مشروع Q25 المستند إلى BlackBerry Classic.

وفي هذا المشروع، احتفظت الشركة بالهيكل الأصلي ولوحة المفاتيح الفعلية، بينما استبدلت اللوحة الأم ونقلت الهاتف إلى نظام أندرويد، مع استخدام معالج Helio G99 وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 غيغابايت.

وأشاد أحد مالكي Q25 بلوحة المفاتيح وعمر البطارية وجودة المكالمات، إلى جانب عمل تطبيقات أندرويد المعتادة بصورة طبيعية.

لكن التجربة لم تخلُ من ملاحظات، إذ ظهرت شكاوى بشأن استجابة الشاشة اللمسية ودرج شريحة الاتصال، إضافة إلى حالة الهيكل المستعمل الذي أعادت الشركة استخدامه.

وبذلك يحاول P26 تقديم معادلة تجمع بين الشكل الذي ميز BlackBerry Passport قبل أكثر من عقد، ولوحة مفاتيحه الفعلية، وبين نظام أندرويد ومكونات داخلية أحدث.