عيب جديد يطارد آيفون 18 برو.. تغير اللون يثير شكاوى المستخدمين

خبرني - بدأت شكاوى جديدة تطارد مستخدمي هاتف «آيفون 18 برو»، بعد ظهور تقارير عن تغير لون بعض الأجهزة، في مشكلة أثارت استياء عدد من المشترين الذين دفعوا أكثر من 1000 دولار مقابل الهاتف الجديد.

وتركزت الشكاوى حول المنطقة المحيطة بالكاميرات الخلفية الثلاث، حيث لاحظ مستخدمون تغيراً في درجة لون هيكل الهاتف، وبدت المشكلة أكثر وضوحاً في النسختين باللون البورغندي والأسود.

تغيرات لونية تظهر حول كاميرات آيفون 18 برو

وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، توجه عدد من مستخدمي "آيفون 18 برو" إلى مواقع التواصل الاجتماعي لعرض المشكلة، بعد ملاحظة ظهور مناطق مختلفة اللون بالقرب من عدسات الكاميرا.

وقال أحد المستخدمين إنه لاحظ أن المنطقة المحيطة بعدسات الكاميرا أصبحت أفتح وتميل إلى اللون الوردي مقارنة بالجزء المحيط من هيكل الهاتف، مؤكداً أنه نظف الجهاز بعناية ولم يجد عليه أي زيوت أو بقايا أو أوساخ، كما لم يلاحظ وجود خدوش أو انبعاجات أو أضرار مادية.

وأظهرت صورة نشرها أحد المستخدمين هاتفاً باللون البورغندي، بينما بدت هالات وردية واضحة حول عدسات الكاميرات الثلاث.

مستخدمون يؤكدون استمرار المشكلة رغم التنظيف

ولم تتوقف الشكاوى عند حالة واحدة، إذ قال مستخدم آخر إن المشكلة نفسها ظهرت في هاتف "آيفون 18 برو ماكس" باللون البورغندي، نافياً أن يكون مسح الجهاز سبباً في ظهور التغير اللوني.

كما ذكر مستخدمون آخرون أن هواتفهم وصلت إليهم وهي تحمل اختلافاً في الألوان منذ البداية، ما دفعهم إلى استبعاد ارتباط المشكلة بالاستخدام أو التنظيف.

وقال أحد العملاء إن هاتف "آيفون 18 برو ماكس" الأسود وصل إليه بالمشكلة نفسها، بينما أوضح مستخدم آخر أن جهازه كان يحمل هذه البقع منذ إخراجه من العلبة، وأن محاولات تنظيفها لم تؤد إلى إزالتها.

شكاوى تصل إلى طلب استرداد الأموال

ومع استمرار ظهور المشكلة، أشار بعض المستخدمين إلى أنهم بدأوا بالفعل إجراءات إعادة الأجهزة وطلب استرداد قيمتها.

وقال أحد المتضررين إن حالة هاتفه سيئة للغاية، وإن الجهاز أصبح في طريقه للعودة إلى شركة "أبل".

ويبلغ سعر الهاتف 1199 دولاراً، بينما طُرح في الأسواق في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، وهو ما جعل ظهور هذه الشكاوى بعد الشراء مصدر استياء بالنسبة إلى بعض المستخدمين.

ألوان محددة تتصدر شكاوى آيفون 18 برو

وتشير الشكاوى المتداولة إلى أن التغير اللوني ظهر بصورة أوضح في الأجهزة ذات اللون البورغندي والأسود.

في المقابل، لم يذكر العملاء الذين اشتروا النسختين الفضية أو الزرقاء الفاتحة "غلاسيير" تعرض أجهزتهم للمشكلة نفسها، وفقاً لما ورد في التقرير.

مشكلة اللون تعيد مخاوف سابقة مع آيفون

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يثير فيها هاتف من "آيفون" مخاوف مرتبطة بتغير اللون، إذ سبق أن ظهرت حالة من الجدل حول هذه المشكلة في أجهزة سابقة.

وفي السياق نفسه، قد يؤدي عدم إحكام عزل الهاتف بالشكل المناسب إلى تعرضه للملوثات، مثل الماء أو زيوت البشرة، وهي عوامل يمكن أن تؤثر على درجة لون الجهاز.

مخاوف من امتداد المشكلة إلى طرازات أخرى

وبالتزامن مع شكاوى المستخدمين، زعم بعض المسربين أن "أبل" لم تتمكن من معالجة المشكلة، مشيرين إلى احتمال ظهورها أيضاً في طرازات مستقبلية، من بينها "آيفون 18" العادي.