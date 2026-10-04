الصفدي يجدد التأكيد على وقوف الأردن مع لبنان وأمنه واستقراره

خبرني - استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، وزير الثقافة في الجمهورية اللبنانية الشقيقة غسان سلامة، في لقاءٍ بحثا خلاله العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وجدّد الصفدي تأكيد وقوف المملكة مع لبنان الشقيق وأمنه واستقراره وسيادته، وضرورة تثبيت الاستقرار في لبنان، ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة وتنفيذ التفاهمات التي أُنجزت مع الحكومة اللبنانية.

وثمّن سلامة مواقف المملكة الداعمة للبنان، والجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم لبنان وشعبه.