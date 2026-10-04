*
الاحد: 04 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الصفدي يجدد التأكيد على وقوف الأردن مع لبنان وأمنه واستقراره

  • 04 أكتوبر 2026
  • 19:59
الصفدي يجدد التأكيد على وقوف الأردن مع لبنان وأمنه واستقراره

خبرني - استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، وزير الثقافة في الجمهورية اللبنانية الشقيقة غسان سلامة، في لقاءٍ بحثا خلاله العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وجدّد الصفدي تأكيد وقوف المملكة مع لبنان الشقيق وأمنه واستقراره وسيادته، وضرورة تثبيت الاستقرار في لبنان، ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة وتنفيذ التفاهمات التي أُنجزت مع الحكومة اللبنانية.

وثمّن سلامة مواقف المملكة الداعمة للبنان، والجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم لبنان وشعبه.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

12 ساعة فقط.. التربية تعلن أسماء المرشحين للبعثات الخارجية
12 ساعة فقط.. التربية تعلن أسماء المرشحين للبعثات الخارجية
  • 2026-10-04 19:50
راصد بالأرقام: ماذا فعلت حكومة حسان خلال عامين؟
راصد بالأرقام: ماذا فعلت حكومة حسان خلال عامين؟
  • 2026-10-04 19:34
ليث دوكات يوزع 60 طنا من القمح مجانا على المزارعين - فيديو
ليث دوكات يوزع 60 طنا من القمح مجانا على المزارعين - فيديو
  • 2026-10-04 19:26
رسالة أردنية حاسمة بشأن سورية: أوقفوا الاعتداءات الإسرائيلية
رسالة أردنية حاسمة بشأن سورية: أوقفوا الاعتداءات الإسرائيلية
  • 2026-10-04 19:08
الصفدي يوجه رسالة حاسمة بشأن الحوثيين.. والأردن يؤكد وقوفه الكامل مع السعودية واليمن
الصفدي يوجه رسالة حاسمة بشأن الحوثيين.. والأردن يؤكد وقوفه الكامل مع السعودية...
  • 2026-10-04 18:46
ولي العهد يهنئ البعثة الأردنية المشاركة في منافسات دورة الألعاب الآسيوية - ناغويا
ولي العهد يهنئ البعثة الأردنية المشاركة في منافسات دورة الألعاب الآسيوية - نا...
  • 2026-10-04 18:40