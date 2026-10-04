ليث دوكات يوزع 60 طنا من القمح مجانا على المزارعين - فيديو

خبرني - أعلن رجل الأعمال والمستشار الزراعي ليث دوكات، عن مبادرة لتوزيع نحو 60 طنا من بذار القمح مجانا على المزارعين في عدد من المحافظات، بهدف التوسع في زراعة القمح ونشر الأصناف التي يعمل على إنتاجها.

وقال دوكات إن المبادرة تنطلق من الكرك، حيث سيتم يوم الجمعة توزيع نحو 2000 شوال من القمح على 2000 مزارع، بواقع 10 كيلوغرامات لكل مزارع، بعد صلاة الجمعة في ساحة قلعة الكرك.

وأوضح أن القمح مخصص للزراعة وليس للطحن، داعيا المزارعين إلى المحافظة عليه كبذار ونشر زراعته، مشيرا إلى أن أحد الأصناف التي ينتجها تصل نسبة البروتين فيه إلى 16.1%.

وأضاف أن المبادرة ستتوسع لاحقا لتشمل محافظات أخرى، وصولا إلى توزيع 60 طنا، مبينا أن الكمية ستكون صدقة جارية عن روح والده وعن كل شخص يرغب بالتصدق ولا يملك القدرة على ذلك.

وقال دوكات إن هدفه هو الخروج من فكرة “ما حد عنده إلا أنا”، وعن روح والده، مؤكدا أن ما لديه من بذار ومعرفة زراعية يجب أن يستفيد منه الجميع، داعيا المزارعين إلى زراعة القمح وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي.