رسالة أردنية حاسمة بشأن سورية: أوقفوا الاعتداءات الإسرائيلية

خبرني - صعّد الأردن لهجته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، مدينا استئناف الاحتلال الإسرائيلي العمل فيما يُسمى "خط سوفا 53" في القنيطرة، واعتبر ذلك انتهاكا صارخا لسيادة سورية ووحدة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لاستمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مشددا على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف سورية.

وأوضح المجالي أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها على الأراضي السورية.

وطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجزء من الأراضي السورية، والتزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.

وجدد المجالي موقف المملكة الثابت في دعم سوريا في جهود إعادة البناء، بما يضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، ويحفظ حقوق السوريين كافة.