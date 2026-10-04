نهائي خليجي 27: السعودية والإمارات، لقب رابع للأخضر أم ثالث للأبيض؟

خبرني - تلتقي السعودية والإمارات، الثلاثاء، في نهائي النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج لكرة القدم في جدة، بعد بطولة شهدت خروج حامل اللقب مبكراً، وتأهل عُمان إلى نصف النهائي بالقرعة على حساب العراق، ووصول المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية من دون أن تستقبل شباكه أي هدف.

وتقام المباراة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة عند الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، في ختام أول نسخة من كأس الخليج تستضيفها مدينة جدة.

وبدأت البطولة في 23 سبتمبر/أيلول بمشاركة المنتخبات الخليجية الثمانية، موزّعة على مجموعتين.

وضمت المجموعة الأولى السعودية والعراق وعُمان والكويت، بينما لعبت الإمارات إلى جانب قطر والبحرين واليمن في المجموعة الثانية.

السعودية: ثلاثة انتصارات ثم 120 دقيقة أمام قطر

تصدرت السعودية المجموعة الأولى بتسع نقاط كاملة، بعد الفوز على الكويت 1- صفر، وعُمان 3- صفر، والعراق 2- صفر.

وسجل المنتخب السعودي ستة أهداف في المباريات الثلاث، من دون أن يستقبل أي هدف، وأنهى دور المجموعات بفارق ستة أهداف عن منافسيه.

وفي نصف النهائي واجهت السعودية المنتخب القطري، بطل آسيا، وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف.

وحسم السعوديون المباراة بركلات الترجيح 3-2، بعدما برز الحارس محمد العويس بتصديه لمحاولات قطرية خلال الركلات الترجيحية، بينها ركلتان لبوعلام خوخي بعدما أعيد تنفيذ إحداهما

وبلغت السعودية النهائي بعد 120 دقيقة لم يسجل خلالها أي من المنتخبين.

وبذلك حافظت السعودية على نظافة شباكها في جميع مباريات البطولة الأربع قبل النهائي، على مدى 390 دقيقة من اللعب بعد إضافة الوقت الإضافي أمام قطر.

وكان مدرب المنتخب السعودي جورجيوس دونيس قد أبدى، حتى بعد الفوز على عُمان بثلاثية في دور المجموعات، ملاحظات بشأن تراجع الأداء في الشوط الثاني.

كما طالب المهاجم عبد الله الحمدان بعدم التركيز على الانتقادات الموجهة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى أن بعض لاعبي المنتخب كانوا موضع نقاش جماهيري رغم النتائج الإيجابية.

تملك السعودية ثلاثة ألقاب في كأس الخليج، وجاء اللقب الأول في الإمارات عام 1994، ثم أحرز المنتخب السعودي اللقب الثاني على أرضه عام 2002، قبل أن يحتفظ بالكأس في النسخة التالية التي استضافتها الكويت بين ديسمبر/كانون الأول 2003 ويناير/كانون الثاني 2004.

ومنذ ذلك الحين، لم تحرز السعودية اللقب رغم وصولها أكثر من مرة إلى مراحل متقدمة.

ويظهر أرشيف البطولة أنها حلت وصيفة في نسخ 2009 و2010 و2014 و2019، إضافة إلى وصافتها في نسخ أقدم كانت تقام بنظام الدوري وليس عبر مباراة نهائية مستقلة.

الإمارات: سبعة أهداف في أول مباراتين

أما المنتخب الإماراتي، الباحث عن لقبه الثالث والأول منذ 2013، فبدأ البطولة بفوز كبير على اليمن 4 - صفر، قبل أن يتغلب على البحرين 3 - صفر.

وسجل المنتخب سبعة أهداف في أول مباراتين من دون أن تستقبل شباكه أي هدف، ليحسم تأهله إلى نصف النهائي مبكراً.

وفي الجولة الثالثة تعادلت الإمارات مع قطر 1-1، وأنهت دور المجموعات في الصدارة برصيد سبع نقاط وثمانية أهداف مسجلة مقابل هدف واحد في مرماها.

وفي نصف النهائي فازت الإمارات على عُمان 1- صفر، بهدف سجله عثمان كامارا بضربة رأس في الدقيقة 22.

وأضاع نيكولاس خيمينيز ركلة جزاء في الدقيقة 56، لكن المنتخب الإماراتي حافظ على تقدمه حتى النهاية، ليصل إلى أول نهائي له في البطولة منذ نسخة 2018.

وسجلت الإمارات تسعة أهداف خلال أربع مباريات قبل النهائي، مقابل هدف واحد في شباكها.

وبحسب رابطة المحترفين الإماراتية، ستكون مواجهة السعودية رابع مباراة نهائية تخوضها الإمارات في كأس الخليج بنظام المباراة النهائية.

وفازت الإمارات بأول ألقابها عام 2007، عندما استضافت البطولة وهزمت عُمان 1- صفر في النهائي، قبل أن تحقق لقبها الثاني في البحرين عام 2013 بالفوز على العراق 2-1.

ووصلت الإمارات إلى نهائي خليجي 23 الذي انتهى بالتعادل السلبي أمام عُمان، قبل خسارتها بركلات الترجيح.

مسار البطولة وأبرز المودعين

شهدت منافسات خليجي 27 خروج عدد من المنتخبات البارزة قبل المباراة النهائية، فيما كان حسم بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى بين عُمان والعراق بالقرعة من أبرز أحداث البطولة.

وتساوى المنتخبان في كل معايير المفاضلة تقريباً، بعدما أنهيا دور المجموعات بأربع نقاط لكل منهما، وبفارق أهداف متطابق، وعدد متساو من الأهداف المسجلة، كما انتهت المواجهة المباشرة بينهما بالتعادل 1-1، وتساويا في معيار اللعب النظيف بعد حصول كل منتخب على ثمانية إنذارات.

وجاء هذا التساوي بعد فوز عُمان على الكويت 3-1 في الجولة الأخيرة، مقابل خسارة العراق أمام السعودية 2-صفر، لتلجأ لجنة المسابقات إلى القرعة بعد استنفاد معايير المفاضلة، وتحسم بطاقة التأهل لمصلحة عُمان.

وكان المنتخب العُماني قد بدأ مشواره بالخسارة أمام السعودية 3-صفر، ثم تعادل مع العراق، قبل أن يفوز على الكويت ويبلغ نصف النهائي، حيث خسر أمام الإمارات 1-صفر.

أما العراق، فودع البطولة من دور المجموعات، رغم أن قائمته ضمت عدداً من اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم 2026، من بينهم زيدان إقبال وأيمن حسين وعلي جاسم. كما تعرض أداء الفريق لانتقادات خلال مشاركته، إلى جانب اشتباكات بين لاعبين عقب مباراة الكويت.

وفي المجموعة الثانية، حسمت قطر تأهلها إلى نصف النهائي بعد الفوز على البحرين 2-صفر واليمن 1-صفر، قبل أن تتعادل مع الإمارات 1-1 وتنهي المجموعة في المركز الثاني.

وواجهت قطر السعودية في نصف النهائي، وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف، قبل أن تخسر بركلات الترجيح.

أما البحرين، حاملة لقب خليجي 26، فودعت البطولة من دور المجموعات بعد خسارتها أمام قطر 2-صفر ثم الإمارات 3-صفر، لتفقد فرصة التأهل قبل الجولة الأخيرة.

وفي المجموعة الأولى، أنهت الكويت مشوارها في المركز الأخير من دون نقاط، بعد ثلاث هزائم أمام السعودية والعراق وعُمان، رغم أنها لا تزال صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس الخليج برصيد عشرة ألقاب.

كما خرج اليمن من دور المجموعات بعد خسارته أمام الإمارات 4-صفر ثم قطر 1-صفر. وكان اليمن قد بدأ مشاركاته في كأس الخليج في نسخة 2003-2004، التي شهدت ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة إلى ثمانية.