3 هزات في أقل من نصف ساعة.. الزلزال يصل إلى الشمال السوري

خبرني - أعلن المركز الوطني للزلازل في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية اليوم الأحد، رصد ثلاث هزات أرضية متتالية جنوبي تركيا على امتداد صدع شرق الأناضول، شعر بها السكان في مناطق الشمال السوري.
وأوضح المركز عبر صفحته على الفيسبوك، أنه وفقاً لما سجلته محطات الرصد الزلزالي، فقد وقعت الهزة الأولى عند الساعة 14:19 من بعد ظهر اليوم، وكانت بقدر 4.4 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 36 كم، وعلى بعد 117 كم شمال شرق أضنة.
وأشار المركز إلى أن الهزة الثانية وقعت عند الساعة 14:36 وكانت بالقدر ذاته 4.4 درجات وعلى بعد 139 كم شمال شرق أضنة، في حين وقعت الهزة الثالثة عند الساعة 14:43، وكانت بقدر 4.6 درجات، وعلى بعد 106 كم شمال شرق أضنة.
وفي الرابع والعشرين من أيلول الماضي، سجلت محطات الرصد الزلزالي، عند الساعة 10:40 صباحاً، هزة أرضية بلغت قوتها 5.4 درجات على مقياس ريختر، شعر بها سكان في مناطق من الشمال السوري.