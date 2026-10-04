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3 هزات في أقل من نصف ساعة.. الزلزال يصل إلى الشمال السوري

  • 04 أكتوبر 2026
  • 18:54
3 هزات في أقل من نصف ساعة الزلزال يصل إلى الشمال السوري

خبرني - أعلن المركز الوطني للزلازل في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية اليوم الأحد، ‏رصد ثلاث هزات أرضية متتالية جنوبي تركيا على امتداد صدع شرق الأناضول، ‏شعر بها السكان في مناطق الشمال السوري.‏
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وأوضح المركز عبر صفحته على الفيسبوك، أنه وفقاً لما سجلته محطات الرصد ‏الزلزالي، فقد وقعت الهزة الأولى عند الساعة 14:19 من بعد ظهر اليوم، وكانت بقدر ‌‏4.4 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 36 كم، وعلى بعد 117 كم شمال ‏شرق أضنة.‏
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وأشار المركز إلى أن الهزة الثانية وقعت عند الساعة 14:36 وكانت بالقدر ذاته ‌‏4.4 درجات وعلى بعد 139 كم شمال شرق أضنة، في حين وقعت الهزة الثالثة عند ‏الساعة 14:43، وكانت بقدر 4.6 درجات، وعلى بعد 106 كم شمال شرق أضنة.‏
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وفي الرابع والعشرين من أيلول الماضي، سجلت محطات الرصد الزلزالي، عند ‏الساعة 10:40 صباحاً، هزة أرضية بلغت قوتها 5.4 درجات على مقياس ريختر، ‏شعر بها سكان في ‏مناطق من الشمال السوري.‏

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