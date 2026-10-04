بعد الحرب العالمية الثانية، أنشأت مجموعة من العلماء "مدرسة للكلاب" في ولاية ماين، كانت عبارة عن منشأة ضخمة أنشئت بهدف ابتكار "كلب خارق". لكن الأمور لم تسر كما كان مخططاً لها.

كانت عبارة عن منشأة ضخمة أُنشئت بهدف ابتكار "كلب خارق"

كان البشر مهووسين إلى حد ما بالكلاب منذ آلاف السنين. لكن في أواخر أربعينيات القرن الماضي، نقلت تجربة ضخمة هذا الهوس إلى مستوى لم يعرفه أحد من قبل، ولم يتكرر بعد ذلك.



وساعدت النتائج في إغلاق أحد أكثر الفصول ظلاماً في تاريخ العلم.

أُجريت التجربة في منشأة ضخمة شُيدت خصيصاً في مزرعة في ولاية ماين الأميركية، وشملت دراسة أكثر من 500 جرو على مدى 13 عاماً، من سلالات الكوكر سبانيل والبيغل وكلاب الراعي الشتلاندية والباسنجي وكلاب الفوكس تيرير ذات الشعر الخشن.

ومنذ الولادة، جرى تسجيل نمو كل جرو بتفاصيل دقيقة وشاملة: أول استجابة له عند الفزع، وأول محاولة لتناول طعام صلب، وأول عراك أثناء اللعب مع أحد أشقائه، وأول مرة يهز فيها ذيله. وعندما بلغت الجراء خمسة أسابيع، بدأت تخضع لسلسلة من الاختبارات التي تقيس كل شيء، من الذكاء والهيمنة إلى الاستجابة العاطفية والاستعداد للتدريب.

وكتب جون فولر، أحد الباحثين الرئيسيين، عام 1985: "عندما كانت تولد مجموعة من الجراء، كنت أعرف بالضبط أين سأكون في كل يوم من الأشهر الاثني عشر التالية".