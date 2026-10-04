الصفدي يوجه رسالة حاسمة بشأن الحوثيين.. والأردن يؤكد وقوفه الكامل مع السعودية واليمن

خبرني - استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الشقيقة أفراح الزوبة.

وتسلّم الصفدي من الزوبة رسالةً موجّهةً إلى جلالة الملك عبدالله الثاني من أخيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي.

وأكّد الوزيران متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحثا سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

واتفق الصفدي والزوبة على تفعيل المشاورات السياسية بين وزارتَي خارجية البلدين، بموجب مذكرة التفاهم المُوقَّعة بينهما عام ٢٠٢٢ بما يسهم في تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين.

كما بحثا ترتيبات عقد الدورة الـ١٥ للجنة العليا الأردنية-اليمنية المشتركة في الفترة القادمة.

وأكّد الصفدي موقف الأردن الثابت في دعم جهود الشرعية اليمنية من أجل استعادة أمن اليمن وحماية سيادته ووحدة أراضيه ومكتسباته.

وأكّد الصفدي تضامن المملكة مع الحكومة اليمنية الشرعية في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثيين.

كما شدّد الصفدي على إدانة الأردن اعتداءات الحوثيين على المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من إجراءات وخطوات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها.

وأكّد الصفدي والزوبة على ضرورة احترام حرية الملاحة في باب المندب.

وثمّنت الزوبة دعم الأردن المستمر لليمن، مؤكّدةً حرص بلادها على تطوير العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون مع الأردن في مختلف المجالات.

وبحث الوزيران التطورات الإقليمية والتنسيق حيالها، وأكّدا دعم الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وصولاً إلى حل شامل يحقق الأمن والاستقرار الدائمَين، ويعالج كل أسباب التوتر، ويضمن احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار وحرية الملاحة في مضيق هرمز وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢.

واتفق الوزيران على إدامة التواصل والتشاور لتعزيز العلاقات الثنائية، وإزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.