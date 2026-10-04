مكافحة المخدرات تتعامل مع 101 قضية كريستال خلال الأسبوع الـ 10 من حملتها

خبرني - تعاملت إدارة مكافحة المخدرات، خلال الأسبوع العاشر من حملتها المشددة على مادة الكريستال، مع 101 قضية في مختلف محافظات المملكة، منها 28 قضية اتجار وترويج و73 قضية حيازة وتعاط، وفقا لـ الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام.

وأوضح الناطق الإعلامي أن الحملات أسفرت عن إلقاء القبض على 161 شخصا، بينهم 41 شخصا في قضايا الاتجار والترويج، و120 شخصا في قضايا الحيازة والتعاطي، وضُبطت بحوزة المقبوض عليهم كميات من مادة الكريستال.

وأكد أن الحملة مستمرة بكل حزم ودون أي تهاون حتى تحقيق أهدافها في نشر الوعي بمخاطر مادة الكريستال، وملاحقة كل من يتعامل بها، لما تسببه من مخاطر على حياة متعاطيها، وما قد يترتب على تعاطيها من ارتكاب جرائم تهدد المجتمع وسلامة أفراده.

ودعا الناطق الإعلامي المواطنين إلى القيام بواجبهم الإنساني والاجتماعي وعدم التردد في الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بهذه المادة أو الأشخاص المتعاملين بها، عبر هاتف الطوارئ الموحد 911، مؤكدا أن البلاغات ستعامل بمنتهى السرية والجدية.