*
الاحد: 04 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

مكافحة المخدرات تتعامل مع 101 قضية كريستال خلال الأسبوع الـ 10 من حملتها

  • 04 أكتوبر 2026
  • 18:38
مكافحة المخدرات تتعامل مع 101 قضية كريستال خلال الأسبوع الـ 10 من حملتها

خبرني - تعاملت إدارة مكافحة المخدرات، خلال الأسبوع العاشر من حملتها المشددة على مادة الكريستال، مع 101 قضية في مختلف محافظات المملكة، منها 28 قضية اتجار وترويج و73 قضية حيازة وتعاط، وفقا لـ الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام.

وأوضح الناطق الإعلامي أن الحملات أسفرت عن إلقاء القبض على 161 شخصا، بينهم 41 شخصا في قضايا الاتجار والترويج، و120 شخصا في قضايا الحيازة والتعاطي، وضُبطت بحوزة المقبوض عليهم كميات من مادة الكريستال.

وأكد أن الحملة مستمرة بكل حزم ودون أي تهاون حتى تحقيق أهدافها في نشر الوعي بمخاطر مادة الكريستال، وملاحقة كل من يتعامل بها، لما تسببه من مخاطر على حياة متعاطيها، وما قد يترتب على تعاطيها من ارتكاب جرائم تهدد المجتمع وسلامة أفراده.

ودعا الناطق الإعلامي المواطنين إلى القيام بواجبهم الإنساني والاجتماعي وعدم التردد في الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بهذه المادة أو الأشخاص المتعاملين بها، عبر هاتف الطوارئ الموحد 911، مؤكدا أن البلاغات ستعامل بمنتهى السرية والجدية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

رسالة أردنية حاسمة بشأن سورية: أوقفوا الاعتداءات الإسرائيلية
رسالة أردنية حاسمة بشأن سورية: أوقفوا الاعتداءات الإسرائيلية
  • 2026-10-04 19:08
الصفدي يوجه رسالة حاسمة بشأن الحوثيين.. والأردن يؤكد وقوفه الكامل مع السعودية واليمن
الصفدي يوجه رسالة حاسمة بشأن الحوثيين.. والأردن يؤكد وقوفه الكامل مع السعودية...
  • 2026-10-04 18:46
ولي العهد يهنئ البعثة الأردنية المشاركة في منافسات دورة الألعاب الآسيوية - ناغويا
ولي العهد يهنئ البعثة الأردنية المشاركة في منافسات دورة الألعاب الآسيوية - نا...
  • 2026-10-04 18:40
انطلاق التعداد السكاني في الأردن بمشاركة 12 ألف باحث وباحثة.. وهذه أبرز التفاصيل
انطلاق التعداد السكاني في الأردن بمشاركة 12 ألف باحث وباحثة.. وهذه أبرز التفاصيل
  • 2026-10-04 18:21
الملك والملكة يزوران مدرسة في العقبة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين - فيديو وصور
الملك والملكة يزوران مدرسة في العقبة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين - فيديو وصور
  • 2026-10-04 17:48
وزير التربية يوجه رسالة بخصوص الانضباط المدرسي
وزير التربية يوجه رسالة بخصوص الانضباط المدرسي
  • 2026-10-04 17:43