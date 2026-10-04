أول ظهور للفنان فضل شاكر في تحضيرات حفله المرتقب

خبرني - ظهر الفنان فضل شاكر في مقطع فيديو حديث، تحدث خلاله عن استعداداته لحفله المنتظر في المملكة العربية السعودية.

وقال فضل شاكر خلال الفيديو: «بجهز حاليًا للحفل، وتحياتي لأبو ناصر»، في إشارة إلى تركي آل الشيخ، الذي نشر المقطع عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ليكشف من خلاله عن استعدادات الفنان للعودة إلى المسرح.

وتأتي هذه الإطلالة بالتزامن مع إعلان تركي آل الشيخ عودة فضل شاكر إلى الساحة الغنائية بعد سنوات من الغياب، من خلال حفل مقرر إقامته يوم 22 أكتوبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن عبر حسابه على موقع فيسبوك مشاركة فضل شاكر في فعاليات موسم الرياض، موضحًا أن الفنان سيلتقي جمهوره على مسرح أبو بكر سالم يوم 22 أكتوبر، على أن تُطرح تذاكر الحفل يوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويستعد فضل شاكر خلال الأيام المقبلة لبدء البروفات الخاصة بالحفل برفقة فرقته الموسيقية، تمهيدًا للاستقرار على البرنامج الغنائي ووضع اللمسات النهائية قبل صعوده إلى المسرح.

ومن المنتظر أن يقدم الفنان خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيه الرومانسية التي ارتبط بها الجمهور على مدار مسيرته الفنية، في ظهور يعد من أبرز محطات عودته إلى الساحة الغنائية بعد سنوات من الغياب.