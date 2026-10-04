انطلاق التعداد السكاني في الأردن بمشاركة 12 ألف باحث وباحثة.. وهذه أبرز التفاصيل

خبرني - انطلقت الأحد الأعمال الميدانية للتعداد السكاني في المملكة، بمشاركة نحو 12 ألف باحث وباحثة، على أن تستمر أعمال التعداد حتى 31 تشرين الأول 2026.

وقال المدير التنفيذي للتعداد السكاني تيسير مقدادي، في تصريحات لـ"المملكة"، إن المشاركين في الأعمال الميدانية يضمون نحو 10 آلاف معلم ومعلمة من وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، تشكل المعلمات نحو 60% منهم، إضافة إلى 2000 من كوادر دائرة الإحصاءات العامة.

وأوضح أن الزيارات الميدانية للأسر الأردنية وغير الأردنية المقيمة في المملكة بدأت الأحد، وفق الخطة الموضوعة للتعداد، مبينا أن البيانات التي يتم جمعها ترسل إلى قواعد البيانات، قبل إخضاعها لعمليات المراجعة والتنظيف والمعالجة والتدقيق.

وأشار مقدادي إلى أن التعداد انطلق في جميع محافظات المملكة، بعد تقسيمها إلى 24 ألف بلوك إحصائي، فيما بدأت الفرق الميدانية عملها من خلال 75 مركزا لزيارة الأسر في مختلف المناطق، بحيث أسند إلى كل باحث بلوك إحصائي محدد.

وأكد أن اليوم الأول من العمل الميداني سار كما هو مخطط له، دون مواجهة مشاكل أو صعوبات، مشيرا إلى أن دائرة الإحصاءات العامة تمتلك خبرة في إجراء التعدادات باعتباره التعداد السابع في المملكة.

ولفت إلى توفير نحو 500 مركبة مساندة للعمل الميداني، في ضوء توجيه رئيس الوزراء للوزارات والمؤسسات بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، مؤكدا أن من أبرز أهداف التعداد توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن السكان والمساكن والأسر الأردنية وغير الأردنية وخصائصها وتوزيعها الجغرافي.

وبيّن أن مخرجات التعداد تساعد الحكومات على تحديد الاحتياجات الفعلية للمواطنين والمقيمين، وتوجيه الموارد والمشاريع والخدمات إلى المناطق والفئات الأكثر حاجة، بما يدعم التخطيط لبناء المدارس والمراكز الصحية وشبكات النقل والبنية التحتية والإسكان والخدمات المختلفة بكفاءة وعدالة.