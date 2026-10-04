وزارة الزراعة: سنوقع مذكرة تفاهم مع سلطة البترا

أقامت مديرية زراعة لواء البترا، الأحد، احتفالاً بمناسبة إطلاق البترا عاصمة الزيتون الأردنية لعام 2026، وذلك احتفاءً بأهمية شجرة الزيتون ودورها في دعم القطاع الزراعي، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

وقال الأمين العام لوزارة الزراعة محمد الحياري :" إطلاق هذا المشروع يأتي تقديرا للبترا ودعما لأهالي البترا، وهذا المشروع يأتي ليكمل مسيرة التنمية، وتسليط الضوء على أهمية البترا وما تتمتع به من مقومات زراعية وسياحية، بما يسهم في دعم المزارعين وتعزيز المنتجات الزراعية المحلية".

وأضاف الحياري أن الوزارة بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي في قطاعات مختلفة مثل دعم الثروة الحيوانية وقطاع التحريج، والإرشاد الزراعي، مما يؤدي إلى تنمية القطاع الزراعي في اللواء.

وتضمن الحفل عدداً من الفعاليات التي تسلط الضوء على أهمية زراعة الزيتون، ودور المزارعين في المحافظة على هذا القطاع وتطويره، إلى جانب التعريف بالمقومات الزراعية التي تتميز بها منطقة البترا، بالإضافة إلى معرض للمنتجات التراثية والريفية .

وأكد المشاركون أهمية اختيار البترا عاصمة للزيتون الأردني لعام 2026، لما يمثله ذلك من فرصة للترويج للمنتجات الزراعية المحلية، ودعم المزارعين، وتعزيز حضور زيت الزيتون الأردني في الأسواق المحلية والخارجية.

ويأتي إطلاق المبادرة في إطار جهود وزارة الزراعة إلى دعم القطاع الزراعي، والحفاظ على شجرة الزيتون باعتبارها جزءاً أصيلاً من التراث والهوية الزراعية الأردنية.