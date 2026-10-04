الأردن يفتح باب الاستثمار الزراعي أمام دول الآسيان

خبرني - بحث وزير الزراعة صائب الخريسات، خلال اجتماع مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدول (الآسيان)، تعزيز التعاون المشترك في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، ودعم حركة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والغذائية.

وأكد الخريسات أن الشراكة مع دول رابطة "الآسيان" تشكل ركيزة أساسية ضمن خطط الوزارة الاستراتيجية لتطوير القطاع الزراعي وتنويع مصادر سلاسل الإمداد والوصول إلى شراكة نموذجية تعتمد على الابتكار والتصنيع الغذائي، وتضمن الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وناقش الاجتماع مجالات تعزيز التبادل التجاري والقوائم السلعية وتسهيل الإجراءات والاشتراطات المطلوبة لزيادة انسياب المنتجات الزراعية بين الأردن ودول المجموعة، إضافة إلى سبل تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد وبناء شراكات مستدامة؛ لتأمين السلع الأساسية وتنويع مصادر الاستيراد والتصدير للحد من تأثير الأزمات العالمية.

وبحث الاجتماع تطوير مجالات التعاون في مجال الاستثمار والتكنولوجيا الزراعية، ودعوة رجال الأعمال والمستثمرين من دول "الآسيان" لإنشاء مشاريع مشتركة في مجالات التصنيع الغذائي، وتقنيات الري الحديثة، والزراعة الذكية، إضافة إلى تبادل الخبرات وتفعيل برامج التدريب المشترك والابتكارات الزراعية بين المراكز البحثية لدى الجانبين.

من جانبها، أكدت سفيرة بروناي رئيسة مجموعة دول "الآسيان" أن الأردن يتمتع بمقومات استثمارية وزراعية واعدة، مشيرة إلى الحرص على نقل هذه التفاهمات إلى خطوات عملية تخدم المصالح المشتركة وتفتح آفاقا أوسع أمام حركة التجارة والاستثمار بين الطرفين.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة عمل مشتركة تتولى مراجعة الاتفاقيات ومتابعة مخرجات الاجتماع، مع التنسيق لعقد ملتقى أعمال مشترك بين القطاعين العام والخاص وزيارات متبادلة لبحث فرص الاستثمار المباشر في المشاريع الزراعية خلال الفترة المقبلة.

وحضر اللقاء سفراء دول "آسيان" برئاسة سفيرة بروناي دار السلام نور هدى أحمد، بحضور السفير الإندونيسي حاجي عدي سارونو، والسفير الماليزي محمد نصري عبد الرحمن، والسفير الفلبيني ولفريدو سانتوس، والسفير التايلندي جيرابون جيرامباي.