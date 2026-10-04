*
الاحد: 04 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

انطلاق الملتقى العلمي الرياضي الاثنين

  • 04 أكتوبر 2026
  • 18:03
انطلاق الملتقى العلمي الرياضي الاثنين

خبرني  - تنطلق فعاليات الملتقى العلمي الرياضي، الاثنين ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة نخبة من الأكاديميين من الجامعات ومعلمي التربية الرياضية، وبتنظيم من وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.

ويهدف الملتقى إلى بحث الاتجاهات الحديثة في تدريس التربية الرياضية، وتعزيز توظيف الأساليب والتقنيات الحديثة في العملية التعليمية، إلى جانب مناقشة أثر الأنشطة الرياضية في الطلبة ودورها في تعزيز الثقافة الصحية والرياضية.

ويتضمن برنامج الملتقى، الذي يستمر خلال الفترة من 5 إلى 7 تشرين الأول الحالي، جلسات وورش عمل تتناول موضوعات دمج الذكاء الاصطناعي في أساليب تدريس التربية الرياضية، وتعزيز الثقافة الصحية والرياضية، والأثر على الأنشطة الرياضية، إلى جانب مناقشة أوراق العمل.

وتُختتم فعاليات الملتقى الأربعاء المقبل بتنفيذ عدد من ورش العمل وتوزيع الشهادات على المشاركين.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بدء التسجيل للمشاركة في مهرجان الرمان
بدء التسجيل للمشاركة في مهرجان الرمان
  • 2026-10-04 18:03
زين ترعى النسخة الرابعة من أسبوع عمّان للتصميم
زين ترعى النسخة الرابعة من أسبوع عمّان للتصميم
  • 2026-10-04 17:12
"فيفو إنرجي" تطلق علامة "إينجن (Engen)" رسمياً في الأردن خلال حفل استقبال لنخ...
  • 2026-10-04 15:20
بيان تضامن وإدانة
بيان تضامن وإدانة
  • 2026-10-04 14:32
سينما شومان تعرض الفيلم السينغافوري (إيلو إيلو) للمخرج أنتوني تشين
سينما شومان تعرض الفيلم السينغافوري (إيلو إيلو) للمخرج أنتوني تشين
  • 2026-10-04 14:22
كابيتال بنك يحتفي باليوم الدولي للمسنين بتنظيم زيارة تطوعية وأنشطة ترفيهية لنزلاء دار الزهراء
كابيتال بنك يحتفي باليوم الدولي للمسنين بتنظيم زيارة تطوعية وأنشطة ترفيهية لن...
  • 2026-10-04 12:24