انطلاق الملتقى العلمي الرياضي الاثنين

خبرني - تنطلق فعاليات الملتقى العلمي الرياضي، الاثنين ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة نخبة من الأكاديميين من الجامعات ومعلمي التربية الرياضية، وبتنظيم من وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.

ويهدف الملتقى إلى بحث الاتجاهات الحديثة في تدريس التربية الرياضية، وتعزيز توظيف الأساليب والتقنيات الحديثة في العملية التعليمية، إلى جانب مناقشة أثر الأنشطة الرياضية في الطلبة ودورها في تعزيز الثقافة الصحية والرياضية.

ويتضمن برنامج الملتقى، الذي يستمر خلال الفترة من 5 إلى 7 تشرين الأول الحالي، جلسات وورش عمل تتناول موضوعات دمج الذكاء الاصطناعي في أساليب تدريس التربية الرياضية، وتعزيز الثقافة الصحية والرياضية، والأثر على الأنشطة الرياضية، إلى جانب مناقشة أوراق العمل.

وتُختتم فعاليات الملتقى الأربعاء المقبل بتنفيذ عدد من ورش العمل وتوزيع الشهادات على المشاركين.