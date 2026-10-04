بدء التسجيل للمشاركة في مهرجان الرمان

خبرني - أعلنت مديرية زراعة محافظة إربد عن فتح باب التسجيل للمشاركة في مهرجان الرمان والمنتجات الريفية والحرف اليدوية السنوي الثامن عشر، والذي سيقام في المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية في حدائق الملك عبدالله، خلال الفترة من 22 إلى 24 تشرين الأول الحالي.



وقال مدير المديرية، عبد الحافظ أبو عرابي، في بيان الأحد، إن عملية التسجيل للراغبين بالمشاركة ستبدأ اعتبارا من يوم غد الاثنين، وحتى 6 تشرين الأول الحالي في مقر المديرية، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، مبينا أنه لن يتم قبول أي طلبات بعد انتهاء الموعد المحدد للتسجيل.



وأكد أبو عرابي، أن عدد المشاركين في المهرجان سيكون محدودا، وأن المشاركة ستقتصر فقط على أبناء محافظة إربد، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع المقبولين وإعلامهم بالإجراءات ومتطلبات المشاركة لاحقا.